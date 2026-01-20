El sospechoso del crimen de Érika Álvarez será imputado por el Ministerio Público Fiscal

Tras un extenso operativo en el que participaron efectivos de la Policía de Tucumán, la Policía Bonaerense e Infantería, Felipe Sosa (51 años), también conocido como “El Militar”, fue capturado y trasladado desde Buenos Aires hacia la provincia durante la jornada de ayer.
Mañana el fiscal Carlos Picón lo acusará por ser uno de los sospechosos de asesinar a Érika Antonella Álvarez (25), la joven hallada sin vida en un basural de Manantial Sur, y adelantó que solicitará la prisión preventiva.
Sosa fue detenido en la localidad bonaerense de Pilar el viernes a la noche. Su extradición se concretó ayer por la mañana y fue alojado en Benjamín Paz, donde aguardará hasta la audiencia de formulación de cargos. “Entendemos que tenemos evidencia de sobra, pero sabemos que faltan muchísimas más”, adelantó el fiscal.
En ese sentido, dijo que la única forma de garantizar la sujeción de Sosa al proceso es imponiendo la prisión preventiva por el mayor plazo posible.
“Yo tengo la obligación de ser objetivo y, con la colección de evidencias que tenemos y el grado de participación del imputado en el hecho que se investiga, para nosotros es la persona que actuó en contra de la vida de Érika”, sostuvo Picón.