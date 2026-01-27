Carnaval en Termas de Río Hondo: se vive, se baila y se goza

Hay carnavales que se bailan… y otros que se disfrutan con todos los sentidos. En Termas de Río Hondo, la fiesta más esperada del verano se combina con descanso y experiencias pensadas para celebrar sin resignar bienestar. Y el lugar donde todo eso sucede es el Gran Amerian Carlos V de Termas de Río Hondo.
Actividades, sol y buena energía
Durante el día, la gran piscina de agua termal, de más de 300 m2, se convierte en el punto de encuentro ideal. Gracias a su sistema de enfriado, en verano mantiene una temperatura perfecta para relajarse sin perder las propiedades naturales del agua.
Las mañanas se llenan de movimiento con actividades como aquagym, aqua relax y zumba, que combinan bienestar y diversión. Para quienes prefieren el descanso total, el solárium de más de 1000 m² invita a disfrutar del sol termal con calma, mientras el bar de la piscina permite pedir licuados o tragos sin salir del agua. Además, la pileta cuenta con un sector cubierto conectado al exterior, ideal para seguir disfrutando sin importar el clima.
Diversión para toda la familia
Después de la clásica siesta, el hotel propone bajar un cambio… o subirlo. El Play Room ofrece opciones para todas las edades con juegos de tejo, ping pong, metegol y PlayStation, ideal para compartir en familia o con amigos.
Para los más chicos, el Mini Club suma tranquilidad a la experiencia: actividades, juegos y cine infantil organizados por las seños permiten que los adultos también tengan su momento de descanso.
Noches de Carnaval
Cuando cae el sol, el Gran Amerian se transforma. Las noches de Carnaval llegan con shows en vivo, música, propuestas para bailar y un clima festivo que invita a celebrar. Todo sucede en un ambiente distendido, ideal para disfrutar con un trago, una copa de vino o una infusión, dejando que la noche marque el ritmo.
Gastronomía para celebrar sin preocuparse
La experiencia se completa con una propuesta de pensión completa cuidada y variada.
El día comienza con un desayuno buffet amplio, con opciones para celíacos, alimentos bajos en azúcar, productos light y una gran variedad de infusiones, yogures, fiambres y dulces.
Al mediodía, el menú ejecutivo ofrece distintas alternativas de entrada, plato principal y postre. Por la noche, la cena se vuelve protagonista y se acompaña con un show after dinner que le pone el broche de oro a cada jornada. Además, el hotel contempla menús especiales para necesidades alimentarias específicas.
Carnaval 2026 en el Gran Amerian Carlos V
Para Carnaval 2026, el hotel presenta una propuesta especial pensada para quienes quieren vivir la fiesta sin resignar descanso.
Los paquetes de 3 y 4 noches, con ingreso el viernes 13 o sábado 14 de febrero, incluyen:
- Pensión completa
- Acceso a Brisa Termal Spa
Agenda especial de Carnaval con fiestas temáticas, murgas, shows en vivo y actividades recreativas
- Para el Dia de los Enamorados: Show romantico especial
- Paquete 3 noches: $646.650 por persona (base doble)
- Paquete 4 noches: $810.000 por persona (base doble)
Ambos con opciones de financiación.
Así, el Carnaval se vive distinto: con música, celebración, termas y momentos de descanso profundo, en un hotel que sabe equilibrar fiesta y bienestar.
Un verano con beneficios extra
Todos los fines de semana de verano, el Gran Amerian ofrece el paquete exclusivo para tucumanos “Finde 5 Estrellas”, con ingreso los viernes al mediodía y salida los domingos a las 18 hs, incluyendo almuerzo criollo el domingo, a un valor de $449.000 por persona en base doble.
Tip Carnavalero
Reservando a través de la web con el código TUC2026, obtenés un 10% de descuento (válido hasta el 28/02, no acumulable con otras promociones).
Reservas: WhatsApp +54 9 3858 460212
Web: www.amerian.com