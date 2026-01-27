Carnaval en Termas de Río Hondo: se vive, se baila y se goza

Las mañanas se llenan de movimiento con actividades como aquagym, aqua relax y zumba, que combinan bienestar y diversión. Para quienes prefieren el descanso total, el solárium de más de 1000 m² invita a disfrutar del sol termal con calma, mientras el bar de la piscina permite pedir licuados o tragos sin salir del agua. Además, la pileta cuenta con un sector cubierto conectado al exterior, ideal para seguir disfrutando sin importar el clima.