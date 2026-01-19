Secciones
Seguridad

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

En la causa aparece mencionado un tal Carlos, supuesto narcotraficante extranjero que se habría refugiado en la provincia. La participación de Felipe Sosa, que será extraditado a Tucumán, sigue siendo un misterio.

Érika Antonella Álvarez. Érika Antonella Álvarez.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Min

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Un hombre fue detenido en Buenos Aires por el crimen de Érika Antonella Álvarez

Un hombre fue detenido en Buenos Aires por el crimen de Érika Antonella Álvarez

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Este sábado llega a Yerba Buena la gran fiesta de la cerveza artesanal tucumana

Este sábado llega a Yerba Buena la gran fiesta de la cerveza artesanal tucumana

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

Lo más popular
Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
1

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
2

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
3

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
4

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
5

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%
6

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

Más Noticias
Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

Desde Bolivia hasta un quiosco el valor del kilo se encarece más del 600%

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Comentarios