Moria Casán explotó contra Wanda Nara: “Me copia todo el tiempo”

Moria Casán explotó contra Wanda Nara y la acusó de imitarla constantemente y de haber construido su carrera a partir de frases que le pertenecen. “Me copia todo el tiempo”, aseguró sin rodeos.
La diva apuntó directamente contra la conductora de MasterChef Celebrity y expresó su enojo al considerar que Nara logró notoriedad apropiándose de expresiones que ella popularizó años atrás. “Me emula, me saca provecho, pero no está actualizada”, remarcó La One.
En ese sentido, la actriz sostuvo que Wanda habría plagiado su conocida “lengua karateca” para generar impacto en los medios y obtener repercusión pública. Además, afirmó que la mediática utilizó a sus ex parejas, Maxi López y L-Gante, como parte de esa estrategia. “Escuchame, en 1999 hice un programa con mis dos maridos y que arrasó, porque era muy vanguardia. Ahí están los dos, eso lo hice en América TV”, recordó.
Casán fue aún más contundente al remarcar que muchas de las situaciones que hoy protagoniza Nara ya las había llevado adelante ella décadas atrás. “Todo esto lo hice yo hace más de 25 años y ahora me copia la señora ex de Icardi”, lanzó durante su programa La Mañana con Moria, en El Trece.
La fuerte crítica de Moria Casán a Wanda Nara
En los últimos días, Moria Casán también se refirió a la separación definitiva entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La artista consideró que la conductora está “rota” emocionalmente y sugirió que debería “soltar” al futbolista.
Además, cuestionó el estilo de vida que llevan los hijos de la mediática, al señalar que “viven en un avión”, algo que, según su mirada, no resulta saludable para los menores.