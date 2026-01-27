Moria Casán explotó contra Wanda Nara: “Me copia todo el tiempo”

En ese sentido, la actriz sostuvo que Wanda habría plagiado su conocida “lengua karateca” para generar impacto en los medios y obtener repercusión pública. Además, afirmó que la mediática utilizó a sus ex parejas, Maxi López y L-Gante, como parte de esa estrategia. “Escuchame, en 1999 hice un programa con mis dos maridos y que arrasó, porque era muy vanguardia. Ahí están los dos, eso lo hice en América TV”, recordó.