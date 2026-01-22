Doble cita con los temores más profundos en sendos estrenos de cine

“Esta película explora la lucha entre quienes somos y quienes pretendemos ser, todo enmarcado en una familia inusual durante la semana de carnaval. El ambiente festivo, con sus disfraces y máscaras, sirve como metáfora central de nuestra historia. Así como se esconden sus rostros, nuestros personajes ocultan sus verdaderas naturalezas y miedos. Adrián representa esas partes de nosotros que no podemos cambiar, aunque intentemos ocultarlas y su conflicto interno refleja la lucha por aceptar nuestra verdadera esencia. Lucía simboliza nuestra búsqueda de pertenencia y su deseo de proteger a su hermano revela cómo a veces, al intentar cuidar a otros, en realidad nos protegemos a nosotros mismos. Esa relación plantea una pregunta central: ¿cuándo la protección se convierte en control?”, plantea el director en la página de la destacada Cinemateca Uruguaya.