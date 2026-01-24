Microeconomía, en terapia: consumo en caída, salarios en retroceso y morosidad récord

2. El endeudamiento familiar cada vez peor

Los datos del Banco Central confirman que la morosidad en los créditos personales rompió una barrera histórica: el incumplimiento supera el 10%, un nivel que no se daba desde el inicio de la serie estadística en 2010. Esto responde a una lógica de la economía doméstica: con salarios que pierden la carrera contra la inflación y un desempleo en ascenso, las deudas se convierten en el primer eslabón de corte en la cadena de pagos de las familias. La situación refleja el agotamiento de los “ahorros” y las pocas chances de refinanciar esas deudas.