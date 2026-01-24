¿Cuáles son los tres alimentos que recomiendan evitar en el desayuno?

El desayuno es una de las comidas fundamentales del día, ya que se consume al comenzar la mañana, establece el ritmo de la alimentación diaria y contribuye a mantener la energía necesaria para las actividades cotidianas. Sin embargo, no siempre se eligen los alimentos más adecuados para esta instancia.
En ese sentido, el médico David Céspedes, especialista en Salud Pública, Medicina Estética, Cirugía Capilar y Longevidad, advirtió que existen productos muy habituales en el desayuno que pueden provocar cansancio desde las primeras horas del día. El profesional, que cuenta con más de 85.000 seguidores en redes sociales, suele difundir consejos sobre alimentación y actividad física a través de su cuenta de TikTok.
En uno de sus videos, Céspedes sostuvo que hay tres alimentos que muchas personas consumen al desayunar creyendo que son saludables, pero que en realidad afectan negativamente la energía.
“Estos son tres alimentos que arruinan tu energía desde primera hora de la mañana y que probablemente tienes en tu cocina pensando que son sanos”, explicó al inicio de la grabación.
Cereales “fitness”, bajo la lupa
El primer producto mencionado fueron los cereales de desayuno etiquetados como fitness. Según el especialista, se trata de opciones engañosas desde el punto de vista nutricional.
Son “aparentemente saludables, pero son en realidad azúcar con forma de fibra”, afirmó Céspedes, quien además detalló que estos alimentos suelen contener más del 20% de azúcares añadidos, además de harinas refinadas y jarabes.
Críticas a las leches vegetales
El segundo alimento señalado fueron las leches vegetales, que se popularizaron en los últimos años y se volvieron habituales en muchos hogares. De acuerdo con el médico, estos productos no cumplen con las características de una leche tradicional.
“No son leche”, aseguró, y añadió de manera ilustrativa que “nadie ordeña una almendra”.
Por último, Céspedes cuestionó el consumo de barritas de cereales o de proteínas, una opción frecuente para quienes buscan algo rápido antes de salir de casa. Según explicó, estos productos no resultan convenientes para el organismo, consignó el diario La Nación.
“Llenas de jarabe de glucosa, grasas vegetales baratas y polialcoholes que alteran la microbiota y te dejan hinchado y con gases. Y la proteína suele venir del suero más barato del mercado”, señaló.
Qué recomienda para comenzar el día
Como cierre, el especialista sugirió optar por alimentos que aporten mayor saciedad y energía sostenida. En ese marco, recomendó iniciar la mañana con proteínas y “grasas vegetales de calidad que aporten saciedad y energía”. Durante la grabación, Céspedes mostró un aguacate y un paquete de huevos como ejemplos de productos ideales para el desayuno.