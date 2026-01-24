Cancún, el paraíso estratégicamente ubicado para el Mundial

Así que la fiebre mundialista está empezando a subir y con ella, las consultas por reservas hoteleras y vuelos hacia las tierras norteamericanas, que se preparan para recibir una legión de argentinos dispuestos a acompañar a su equipo por todas las fases que le toque pasar. En este sentido, la buena noticia es que hay un destino que lo tiene todo: playas paradisíacas ideales para el descanso y conectividad directa hacia los estados en los que se disputará la FIFA World Cup. Y ese lugar no es otro que Cancún.