Por qué el aire acondicionado tiene un modo "fan" y cómo usarlo correctamente

En pleno verano, el aire acondicionado se convierte en un aliado indispensable para sobrellevar las altas temperaturas. Sin embargo, más allá de los clásicos modos de frío y calor, muchos equipos incluyen funciones que suelen pasar desapercibidas. Una de ellas es el modo “Fan”, una opción que no modifica la temperatura, pero puede marcar la diferencia cuando el ambiente se siente pesado y la sensación térmica resulta incómoda.