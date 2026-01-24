Un joven de 20 años creó una red que ayuda a chicos a encontrar becas y oportunidades

A los 20 años, Máximo Carpio ya reconoce en voz alta lo que muchos jóvenes viven en silencio: acceder a oportunidades depende, muchas veces, de conocerlas a tiempo. Cuando se mudó de Tartagal a la ciudad de Salta para estudiar Ingeniería Civil, descubrió un mundo académico y laboral que nunca le habían nombrado en su escuela secundaria. Esa experiencia lo impulsó a construir algo que él mismo sintió que le había faltado: una red que acerque becas, programas gratuitos y propuestas formativas a estudiantes de cualquier provincia.