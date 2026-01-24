Secciones
Un joven de 20 años creó una red que ayuda a chicos a encontrar becas y oportunidades

Máximo Carpio impulsa una plataforma que organiza y difunde becas, cursos gratuitos y apoyos académicos para estudiantes de todo el país, con el objetivo de reducir la brecha educativa y motivar a más chicos a continuar sus estudios.

OPORTUNIDADES. Máximo Carpio armó una comunidad que ayuda a jóvenes a encontrar becas y formación.
A los 20 años, Máximo Carpio ya reconoce en voz alta lo que muchos jóvenes viven en silencio: acceder a oportunidades depende, muchas veces, de conocerlas a tiempo. Cuando se mudó de Tartagal a la ciudad de Salta para estudiar Ingeniería Civil, descubrió un mundo académico y laboral que nunca le habían nombrado en su escuela secundaria. Esa experiencia lo impulsó a construir algo que él mismo sintió que le había faltado: una red que acerque becas, programas gratuitos y propuestas formativas a estudiantes de cualquier provincia.

Hoy forma parte de Oportunautas Latam, un espacio creado por jóvenes para jóvenes que organiza, actualiza y comparte información sobre cursos, apoyos económicos, mentorías y posibilidades de crecimiento que muchas veces circulan de manera desordenada o no llegan a quienes más lo necesitan.

Un puente para quienes no saben por dónde empezar

Al llegar a Salta, Máximo se encontró con becas, cursos y programas universitarios que potenciaron su formación y le mostraron nuevas rutas profesionales. Esa diferencia entre lo que se conoce en las grandes ciudades y lo que ocurre en los pueblos lo llevó a involucrarse en Oportunautas, un proyecto que nació en 2024 para difundir oportunidades regionales y que hoy busca escalar a todo el país.

La iniciativa fue creada por Aixa Zuccon, estudiante de Ingeniería, junto a Delfina Deleon. Cuando Máximo se sumó al equipo, impulsó la idea de romper la barrera geográfica y llevar la información a más rincones. El proyecto ya tiene web (https://linktr.ee/Oportunautaslatam), perfil de Instagram (@oportunautaslatam), canal de WhatsApp y cuenta de LinkedIn, y ahora avanza en el desarrollo de una plataforma digital que incluirá funciones de inteligencia artificial para mejorar el acceso.

De un trabajo práctico a una plataforma nacional

Durante el verano, Máximo y dos compañeros cursaron programación avanzada para aprender Python e inteligencia artificial. Con esos conocimientos comenzaron a armar una web que organizara todo el contenido de manera accesible. El proyecto, pensado inicialmente para una materia, terminó convirtiéndose en una herramienta real que hoy sigue creciendo gracias al apoyo institucional que obtuvo por su desempeño académico.

Ese impulso también llegó por el reconocimiento que recibió en la Facultad de Ingeniería y en competiciones científicas. Esos vínculos le permitieron gestionar contactos y financiamiento para seguir expandiendo la plataforma.

Una generación que crea soluciones

Oportunautas también conecta con Tribu 24, un programa que acompaña a jóvenes líderes del país mediante talleres, mentorías y espacios de formación en liderazgo. Allí participan Aixa, Delfina y ahora Máximo, junto a otros chicos de entre 16 y 22 años que promueven proyectos de impacto social.

El proyecto crece con una meta clara: que más estudiantes descubran a tiempo las herramientas que pueden transformar su futuro educativo y laboral.

