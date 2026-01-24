El "home office" arrasa: estas son las 15 áreas donde el trabajo remoto crece rápido

Un informe de FlexJobs, un sitio de vacantes para puestos a distancia, resaltó cuál sería el rumbo de las distintas áreas de desempeño profesional, descubriendo que había 15 de ellas que tendían al teletrabajo, factor que se volvió crucial en la búsqueda de nuevos destinos. En el Índice de labor virtual de dicha plataforma, el 85% de los especialistas dijeron que la modalidad deslocalizada era el factor más importante que los haría postularse a una posición, por delante del salario competitivo y los beneficios.