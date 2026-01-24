Secciones
El "home office" arrasa: estas son las 15 áreas donde el trabajo remoto crece rápido

El teletrabajo se convirtió incluso en la condición de aceptación de una oferta de empleo.

Estos son los sectores en que el teletrabajo arrasa. Estos son los sectores en que el teletrabajo arrasa. Fuente: Nadija Pavlovic | E+ | Imágenes falsas
Resulta difícil imaginar el mundo pre-pandemia, donde la conexión con el empleo se terminaba en la misma oficina y las tareas laborales solo podían ejecutarse con el uniforme adecuado. Pero después del aislamiento, los trajes combinados con pantalón de pijama se volvieron la regularidad y las mesas del comedor se transformaron en el escritorio de trabajo. Y la tendencia solo parece ir en aumento.

Un informe de FlexJobs, un sitio de vacantes para puestos a distancia, resaltó cuál sería el rumbo de las distintas áreas de desempeño profesional, descubriendo que había 15 de ellas que tendían al teletrabajo, factor que se volvió crucial en la búsqueda de nuevos destinos. En el Índice de labor virtual de dicha plataforma, el 85% de los especialistas dijeron que la modalidad deslocalizada era el factor más importante que los haría postularse a una posición, por delante del salario competitivo y los beneficios.

FlexJobs define un “trabajo completamente remoto” como un puesto de nivel profesional que permite a una persona desempeñar sus responsabilidades laborales íntegramente desde casa. Cada campo mostró un incremento de al menos el 19% en propuestas de actividad totalmente virtuales en 2025.

Los trabajadores prefieren el “home office”

Al analizar más de 60 categorías, la entidad comparó el número total de búsquedas 100% remotas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 para identificar los 15 campos de mayor evolución para puestos completamente no presenciales. El informe señala que la lista “excluye a líderes de larga trayectoria en el espacio virtual”, como TI, servicio al cliente y roles de gestión de proyectos, para destacar sectores emergentes donde el teletrabajo está expandiéndose rápidamente.

A pesar de que muchas compañías intentan traccionar el regreso a la presencialidad, la resistencia de los empleados es clara: la flexibilidad ya no es un beneficio negociable, sino una prioridad. Según Toni Frana, experta en carreras profesionales de FlexJobs, las empresas son plenamente conscientes de esta tendencia y utilizan el teletrabajo como el "anzuelo" principal para atraer y retener a los talentos más destacados en un mercado cada vez más competitivo.

Sin embargo, el escenario actual presenta un desafío: aunque las vacantes existen, la competencia es feroz. Frana advierte que, para destacar, no basta con la formación técnica; los candidatos deben demostrar en sus currículums y entrevistas una capacidad probada para trabajar de forma independiente y eficaz, con una supervisión mínima, una habilidad blanda que hoy cotiza al alza en los entornos virtuales.

Los 15 sectores que más crecieron en la modalidad 100% remota

El informe de FlexJobs es revelador al poner el foco en áreas que tradicionalmente dependían de la presencialidad o que están emergiendo con fuerza en la nube. Estos son los campos donde el crecimiento de ofertas laborales remotas superó el 19% durante el último año:

- Trabajos de ingeniería

- Trabajos administrativos

- Trabajos de ventas

- Empleos en servicios al cliente

- Empleos bancarios

- Empleos en redes sociales

- Empleos en salud mental

- Empleos en seguros

- Trabajos de operaciones

- Trabajos de enfermería

- Empleos legales

- Empleos de gestión de cuentas

- Empleos en educación y formación

- Empleos en comunicaciones

"Carlos", el nombre que se repite en la investigación por el crimen de Érika Álvarez

