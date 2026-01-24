La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer y alcanzó un máximo desde 2010

La morosidad de los hogares argentinos continuó en ascenso y volvió a marcar un récord histórico. En noviembre, el índice alcanzó el 8,8%, el nivel más alto desde que existen registros, acumulando 13 meses consecutivos de incrementos. En contraste, la mora correspondiente al segmento de las empresas se ubicó en 2,3%, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su informe sobre bancos.
De acuerdo con el organismo, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”, lo que refleja el impacto del deterioro del poder adquisitivo sobre la capacidad de pago de las familias.
Este comportamiento se dio en paralelo a un aumento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con una suba de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Según datos oficiales, la irregularidad financiera de las familias se triplicó en el último año, ya que en noviembre de 2024 se ubicaba en 2,6%, consignó Ámbito.
En ese contexto, las previsiones totales del sistema financiero representaron el 97% del saldo de crédito en situación irregular y alcanzaron el 5,1% del total de las financiaciones al sector privado.
Morosidad de las familias en récord
Por otra parte, los ratios de liquidez en moneda nacional del sistema financiero se redujeron entre puntas de mes. “El cociente entre disponibilidades y depósitos -ambos en pesos- se ubicó en 14,2% en noviembre (-1,3 p.p. mensual y +4,7 p.p. interanual)”, detalló el BCRA.
En la misma línea, la liquidez amplia en moneda nacional totalizó el 35,9% de los depósitos en pesos durante el mes (-4,4 p.p. mensual y -8 p.p. interanual). En tanto, el ratio de liquidez considerando partidas en moneda extranjera aumentó al 61,9% de los depósitos en igual denominación (+2,3 p.p. mensual y -15,5 p.p. interanual).
A pesar del deterioro en los indicadores de mora, el Banco Central destacó la solidez del sistema. “El sistema financiero exhibe un nivel importante de solvencia, cumpliendo con holgura los mínimos requeridos por la normativa prudencial”, señaló el informe. La integración de capital (RPC) del sistema financiero se ubicó en 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR) (-0,1 p.p. mensual y -4,4 p.p. interanual) y en 47,2% del saldo de financiamiento al sector privado neto de previsiones. En tanto, la posición de capital totalizó el 253% de la exigencia (-1 p.p. mensual y -61,3 p.p. interanual).
Por último, en noviembre la rentabilidad del conjunto de entidades fue prácticamente neutra en términos del activo, con un 0,1% anualizado. En los últimos 12 meses, el sistema acumuló un ROA de 1,1% y un ROE de 4,7%, ambos por debajo de los registros observados un año atrás.