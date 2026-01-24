La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer y alcanzó un máximo desde 2010

A pesar del deterioro en los indicadores de mora, el Banco Central destacó la solidez del sistema. “El sistema financiero exhibe un nivel importante de solvencia, cumpliendo con holgura los mínimos requeridos por la normativa prudencial”, señaló el informe. La integración de capital (RPC) del sistema financiero se ubicó en 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR) (-0,1 p.p. mensual y -4,4 p.p. interanual) y en 47,2% del saldo de financiamiento al sector privado neto de previsiones. En tanto, la posición de capital totalizó el 253% de la exigencia (-1 p.p. mensual y -61,3 p.p. interanual).