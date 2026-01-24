¿Entró o no entro? La gran polémica en Mendoza, que hizo explotar de bronca a los jugadores de Atlético Tucumán

Brian Ferreyra sancionó una falta sobre Gonzalo Ríos que generó protestas inmediatas. A partir de ese tiro libre, todo se volvió confusión. El centro cayó al área, hubo una serie de rebotes y Matías Fernández volvió a meter la pelota en la “olla”. Iván Villalba ganó de cabeza, el balón dio en el travesaño y, en la continuidad de la jugada, Alejo Osella volvió a cabecear. La pelota pegó otra vez en el travesaño, picó en la línea y Gabriel Compagnucci alcanzó a despejarla.