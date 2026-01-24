Secciones
Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

La máxima para este sábado será de 30°, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional .

CIELO NUBLADO. CIELO NUBLADO. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana inestable en Tucumán, con temperaturas un poco elevadas, cielo algo nublado y probabilidades de tormentas. De acuerdo al organismo, la jornada arrancó con un ambiente cargado de humedad. Las temperaturas máximas rondarán los 30°C, con sensación térmica más alta en horas de la tarde.

El SMN indica que durante la tarde y la noche pueden registrarse tormentas dispersas, algunas con actividad eléctrica y precipitaciones,sobre todo en zonas del este y sur de la provincia. 

Para el domingo, en tanto, el pronóstico señala otra jornada con marcas térmicas elevadas: máximas cercanas a 31–33°C en San Miguel de Tucumán. A lo largo de la tarde la nubosidad irá en aumento y hacia la noche podrían desarrollarse tormentas más intensas, con probables lluvias que podrían generar caída de agua en cortos períodos.

El inicio de la semana arrancará con condiciones algo más frescas y con probabilidad de lluvias, especialmente por la mañana y parte de la tarde. Las máximas estimadas serían más moderadas, alrededor de 28–29°C, con nubosidad persistente y chances de precipitaciones dispersas según los modelos climáticos del SMN.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
