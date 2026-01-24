Un fin de semana con cielo parcialmente cubierto y probabilidad de lluvias en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana inestable en Tucumán, con temperaturas un poco elevadas, cielo algo nublado y probabilidades de tormentas. De acuerdo al organismo, la jornada arrancó con un ambiente cargado de humedad. Las temperaturas máximas rondarán los 30°C, con sensación térmica más alta en horas de la tarde.