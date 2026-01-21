Atlético Tucumán pone primera en la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia

El equipo dirigido por Hugo Colace viajará a Mendoza esta noche, luego de completar su última práctica en el complejo Ojo de Agua, para quedar concentrado a la espera del debut oficial. El Decano cerró la semana con un microciclo precompetitivo intenso, apuntado a llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al estreno.