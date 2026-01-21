Secciones
Atlético Tucumán pone primera en la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia

El "Decano" iniciará este viernes su camino en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional cuando visite a la "Lepra" desde las 22.15 en el estadio Bautista Gargantini

Atlético Tucumán iniciará este viernes su camino en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional cuando visite a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el estadio Bautista Gargantini, desde las 22.15, en el marco de la primera jornada del certamen organizado por la AFA.

El equipo dirigido por Hugo Colace viajará a Mendoza esta noche, luego de completar su última práctica en el complejo Ojo de Agua, para quedar concentrado a la espera del debut oficial. El Decano cerró la semana con un microciclo precompetitivo intenso, apuntado a llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al estreno.

Para este compromiso, el cuerpo técnico confirmó una lista de 23 convocados que combina experiencia y proyección en todas las líneas: Ingolotti y Durso; Suso, Ferrari, Ferreira, Vallejo, Galván, Paunero, Compagnucci y Abeldaño; Ham, Ortiz, Godoy, Tesuri, Ruiz Rodríguez, Laméndola, Nicola, Díaz, Brondo y Ortega; Villa, Benítez y Vega.

El partido en el Gargantini marcará el primer examen real del ciclo Colace en competencia oficial y una oportunidad para que Atlético empiece el torneo sumando fuera de casa, algo clave en un campeonato corto y exigente como el Apertura.

