Investigan a un policía por la muerte de su madre

Esperan el informe de autopsia.

Hace 2 Hs

Un efectivo policial es investigado por la muerte de su madre, ocurrida en un hecho que se habría registrado el año pasado.

Según la información conocida en las últimas horas, una vecina de una mujer septuagenaria llamó a uno de sus hijos -también integrante de la fuerza- para advertirle que su madre se encontraba encerrada en la vivienda y pedía auxilio.

El hombre se trasladó de urgencia hasta el domicilio, ubicado en Villa 9 de Julio. Allí encontró a su progenitora, de 72 años, desnuda y con múltiples golpes que, según su relato, habrían sido consecuencia de una caída. La mujer fue trasladada a un sanatorio, donde los médicos advirtieron que las lesiones que presentaba podrían haber sido compatibles con golpes. Ante esa situación, el suboficial radicó una denuncia contra su hermano. Un funcionario del Ministerio Público dispuso una prohibición de acercamiento a favor de la víctima. No obstante, en ese momento no se habrían formulado cargos ni ordenado la aprehensión del denunciado.

Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que, al tomar conocimiento de la denuncia, al acusado se le retiró el arma reglamentaria y quedó en situación de disponibilidad hasta que se defina su situación procesal.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por razones legales, falleció el jueves en el sanatorio donde permanecía internada desde hacía casi un mes. El fiscal Carlos Picón ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso. El efectivo señalado por su propio hermano continúa en libertad.


