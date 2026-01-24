Investigan a un policía por la muerte de su madre

El hombre se trasladó de urgencia hasta el domicilio, ubicado en Villa 9 de Julio. Allí encontró a su progenitora, de 72 años, desnuda y con múltiples golpes que, según su relato, habrían sido consecuencia de una caída. La mujer fue trasladada a un sanatorio, donde los médicos advirtieron que las lesiones que presentaba podrían haber sido compatibles con golpes. Ante esa situación, el suboficial radicó una denuncia contra su hermano. Un funcionario del Ministerio Público dispuso una prohibición de acercamiento a favor de la víctima. No obstante, en ese momento no se habrían formulado cargos ni ordenado la aprehensión del denunciado.