Diluvio, parate y derrota: Atlético Tucumán se volvió sin nada de Mendoza

En el duelo entre Atlético e Independiente Rivadavia pasó de todo. El 2-1 final a favor de “La Lepra” estuvo atravesado por un diluvio y una interrupción de casi 50 minutos. El “Decano” logró empatar un partido que se le había hecho cuesta arriba y hasta incluso estuvo cerca de ganarlo en el segundo tiempo. Sin embargo, se vuelve de Mendoza sin nada en el bolsillo.