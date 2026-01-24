Dos tiempos, dos versiones y una derrota: las razones de la caída de Atlético Tucumán en Mendoza

El planteo inicial, con dos extremos bien abiertos -Ramiro Ruiz Rodríguez y Nicolás Laméndola- y un “9” definido, no funcionó frente al orden defensivo de la “Lepra”. Los ataques se diluyeron por las bandas y el medio campo quedó partido. Ezequiel Ham y Kevin Ortiz nunca lograron coordinar movimientos, y esa desorganización fue aprovechada por Matías Fernández, que encontró espacios y manejó los tiempos. En el fondo, la zaga central sufrió en el retroceso y tuvo problemas para controlar a Alex Arce. A eso se sumaron las dificultades en la pelota parada, otro aspecto que volvió a mostrar fisuras.