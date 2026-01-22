Pelli cruzó a Jaldo y rechazó las acusaciones de “carancheo”: “Marcar los errores también es una responsabilidad democrática”

El diputado reconoció avances del gobierno provincial en materia de seguridad, como la baja sostenida de homicidios, aunque advirtió que persisten problemas graves. “Eso no significa que hoy la inseguridad esté bien. Hay laburantes en la periferia de San Miguel de Tucumán que tienen miedo de ir a trabajar porque cuando vuelven les roban todo”, señaló. También alertó sobre el crecimiento del consumo de drogas en los barrios, pese a la vigencia de la ley de narcomenudeo.