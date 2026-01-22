Pelli cruzó a Jaldo y rechazó las acusaciones de “carancheo”: “Marcar los errores también es una responsabilidad democrática”
El diputado nacional de La Libertad Avanza por Tucumán, Federico Pelli, salió al cruce de las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo, quien ayer, en conferencia de prensa, acusó a la oposición de oportunismo político y “carancheo” frente a las tragedias recientes ocurridas en la provincia. En diálogo con Buen Día Verano, el legislador defendió el rol opositor y afirmó que las críticas responden a reclamos ciudadanos genuinos y no a especulación electoral.
“Los tucumanos eligieron a La Libertad Avanza como oposición con el 35% de los votos, y una de nuestras tareas es marcar lo que está mal. Sería grave que, frente a lo que pasó en estos días en Tucumán, nos quedáramos callados”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que señalar fallas de gestión no puede interpretarse como oportunismo, sino como parte del funcionamiento democrático.
El diputado reconoció avances del gobierno provincial en materia de seguridad, como la baja sostenida de homicidios, aunque advirtió que persisten problemas graves. “Eso no significa que hoy la inseguridad esté bien. Hay laburantes en la periferia de San Miguel de Tucumán que tienen miedo de ir a trabajar porque cuando vuelven les roban todo”, señaló. También alertó sobre el crecimiento del consumo de drogas en los barrios, pese a la vigencia de la ley de narcomenudeo.
Pelli enumeró además una serie de hechos recientes que, a su criterio, justifican los cuestionamientos al Ejecutivo provincial: la explosión de un comercio de garrafas en Famaillá, que dejó a dos familias sin vivienda; la falta de contención posterior a esa tragedia; y los daños estructurales provocados por las lluvias en Lules. “No puede ser que en pleno siglo XXI sigamos diciendo que se caen puentes y se destruyen rutas porque llueve mucho. Acá faltan obras o se hacen mal”, afirmó.
En respuesta directa a Jaldo, el legislador sostuvo que el gobernador también critica con dureza al Gobierno nacional sin aceptar cuestionamientos en el plano local. “Cuando ellos marcan errores de la Nación, nosotros no salimos a decir que son caranchos. Falta autocrítica. En Tucumán hay cosas que están bien y muchas que están muy mal, y eso forma parte de un sistema que gobierna hace más de 40 años”, expresó.
En materia de seguridad, Pelli coincidió parcialmente con la propuesta del gobernador de alojar menores delincuentes en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, aunque fue más allá. “Vamos a impulsar en el Congreso la baja de la edad de imputabilidad para que asesinos de 16 o 17 años terminen en la cárcel. Si no se reforma el Código Penal, lo otro no alcanza”, dijo.
El diputado también salió en defensa del dirigente libertario Lisandro Catalán, a quien Jaldo cuestionó indirectamente. “Catalán bajó miles de recursos a la provincia cuando fue ministro nacional, lo hizo de manera silenciosa y sin sacar rédito político”, afirmó.
“Tiene derecho a tomarse vacaciones con su familia”
No obstante las diferencias, Pelli marcó un límite: respaldó al gobernador en su derecho a tomarse licencia. “Tiene derecho a tomarse vacaciones con su familia. Eso no se le debe criticar. El resto son cuestiones de gestión y tiene que aceptar las críticas”, aclaró.
Sobre la relación futura con el Ejecutivo provincial, el legislador sostuvo que el diálogo debe primar “no por Jaldo, sino por los tucumanos”. En ese marco, anticipó trabajo conjunto en seguridad e infraestructura y aseguró que La Libertad Avanza no busca adelantar discusiones electorales. “Falta mucho para 2027. Nuestra función es dar voz a la gente que sufre las consecuencias de la inseguridad, las inundaciones y la falta de obras”, concluyó.