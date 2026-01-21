Diputados libertarios cuestionaron a Jaldo y le pidieron autocrítica por la situación de la Provincia

Además, recordó que el oficialismo provincial también critica al Gobierno nacional sin recibir respuestas de ese tipo y remarcó que Jaldo no puede presentarse como ajeno a la situación actual de Tucumán. “No es cierto que gobiernan hace dos años, y los tucumanos lo saben muy bien. Este sistema que usted conduce está integrado por la misma gente que hace décadas administra Tucumán. No estaría de más que puedan hacer autocrítica sobre los fracasos estructurales de la provincia”, sostuvo.