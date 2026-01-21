Diputados libertarios cuestionaron a Jaldo y le pidieron autocrítica por la situación de la Provincia

Tras los cuestionamientos del gobernador Osvaldo Jaldo a la oposición, el bloque de diputados por Tucumán de La Libertad Avanza (LLA) salieron al cruce y rechazaron la falta de autocrítica del oficialismo tras décadas de gestión.
“Gobernador, la sociedad tucumana eligió a La Libertad Avanza en Tucumán como alternativa opositora en estos momentos, y nos corresponde, entre otras cosas, controlar la gestión del gobierno provincial. Eso no debería ser calificado como oportunismo político”, afirmó el diputado Federico Pelli.
Además, recordó que el oficialismo provincial también critica al Gobierno nacional sin recibir respuestas de ese tipo y remarcó que Jaldo no puede presentarse como ajeno a la situación actual de Tucumán. “No es cierto que gobiernan hace dos años, y los tucumanos lo saben muy bien. Este sistema que usted conduce está integrado por la misma gente que hace décadas administra Tucumán. No estaría de más que puedan hacer autocrítica sobre los fracasos estructurales de la provincia”, sostuvo.
“Trabajaré para que los ciudadanos de mi provincia mejoren su calidad de vida desde el Congreso Nacional, pero la responsabilidad de gobernar Tucumán es de ustedes, no nuestra”, sentenció.
Por su parte, la diputada Soledad Molinuevo puso el foco en la ausencia histórica de una oposición real en la provincia y en el rechazo del oficialismo a los controles. “Hace tiempo en Tucumán no había oposición real. Los tucumanos naturalizaron la decadencia, el despilfarro y la ineficiencia. Ahora les molesta que se exija gestión seria y se pongan en evidencia 40 años de errores y omisiones”, afirmó.
“Basta de casta. La Libertad Avanza para romper con esto. ¡VLLC!”, añadió.
Oposición real
En la misma línea se expresó Gerardo Huesen, quien defendió el derecho a expresarse y cuestionó cualquier intento de silenciar voces opositoras. “Como diputado nacional por Tucumán y como ciudadano tengo derecho a expresarme sobre lo que veo. La democracia tiene por esencia la pluralidad de voces; pretender callarlas es ser antidemocrático”, sostuvo.
“No es personal, señalamos hechos, discutimos ideas y expresamos lo que queremos para Tucumán. Y no solo somos oposición, somos ciudadanos de Tucumán”, completó.
Las críticas también fueron acompañadas por el concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud, quien endureció aún más el mensaje contra el gobernador. “Osvaldo Jaldo no es un actor secundario en esta historia, es parte clave del sistema que ha arrastrado a Tucumán a la decadencia”, afirmó.
Apud recordó que Jaldo ocupa cargos públicos desde 1987 y que encabezó entre 2015 y 2023 la legislatura “más cara del país”. “Hoy habla como si recién aterrizara en la política tucumana: silencio sobre el pasado, cero autocrítica y absoluta negación de responsabilidades. Es vergonzoso que siga sin responder ante la decadencia de Tucumán”, concluyó, cerrando con una frase lapidaria: “No más preguntas, Sr. Juez. Tic tac, tic tac”.