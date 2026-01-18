Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

En una entrevista concedida a LA GACETA, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, indicó que el problema que en la actualidad tienen las finanzas públicas provinciales no pasa por el gasto público, sino por la caída de los ingresos, producto de la baja en la actividad económica. Las críticas no tardaron en llegar y fue el titular de la filial Tucumán, Lisandro Catalán, el encargado de enfatizar que la provincia tiene una de las Legislaturas más caras del país. Y no se quedó tan sólo en esa observación. “El deterioro de la provincia es consecuencia directa de un gasto público descontrolado, pensado para beneficiar a la política de siempre y no para mejorar la vida de la gente”, completó el ex ministro del Interior de la gestión presidencial de Javier Milei.