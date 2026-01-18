Abad le pidió a Catalán que ayude a solucionar los problemas de Tucumán

En una entrevista concedida a LA GACETA, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, indicó que el problema que en la actualidad tienen las finanzas públicas provinciales no pasa por el gasto público, sino por la caída de los ingresos, producto de la baja en la actividad económica. Las críticas no tardaron en llegar y fue el titular de la filial Tucumán, Lisandro Catalán, el encargado de enfatizar que la provincia tiene una de las Legislaturas más caras del país. Y no se quedó tan sólo en esa observación. “El deterioro de la provincia es consecuencia directa de un gasto público descontrolado, pensado para beneficiar a la política de siempre y no para mejorar la vida de la gente”, completó el ex ministro del Interior de la gestión presidencial de Javier Milei.
Abad no se quedó callado y levantó la apuesta. "Ya que le interesa tanto Tucuman opinando comodamente sentado en el Directorio de YPF percibiendo millones, mejor se ilustra que la presión fiscal por ejemplo, la real", le sugirió a Catalán. Según el conductor del área económica, Tucumán está debajo de la media nacional por la fuerte inversión en alícuotas cero y exenciones tributarias. Además, le sugirió que se preocupe más "por la creciente desocupación que está generando en su provincia la apertura indiscriminada de importaciones como por ejemplo el rubro textil". Abad, asimismo, le recomendó al titular de LLA provincial que interceda ante el Palacio de Hacienda o la Casa Rosada para que "Tucumán recupere lo que perdió de recaudación en estos dos últimos años en alrededor de $ 400.000 millones cuando usted era ministro del Interior".
Por ultimo, también le pidió a Catalán que se preocupe "en recuperar los fondos que su provincia gasto en atención a los abuelos del PAMI que nunca dejamos de atender. Le sugiero haga politica para beneficios concretos de los tucumanos y no para aparecer en los medios por un minuto de fama".