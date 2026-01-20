Secciones
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

El siniestro ocurrió el lunes a las 14.30. Las víctimas tenían entre 18 y 19 años.

EL LUGAR. La zona donde se produjo el trágico accidente. LA GACETA/FOTO DE MATÍAS VIEITO EL LUGAR. La zona donde se produjo el trágico accidente. LA GACETA/FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 1 Hs

Un grave siniestro vial se registró ayer alrededor de las 14.30, a pocos metros de la finca San Luis, en las cercanías de Los Ralos. Un automóvil cayó al interior de un canal y provocó la muerte de tres personas, mientras que otras dos resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

Según informaron desde la Unidad Regional Este, al mando de Carlos Daniel Ruiz, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 19 de la ruta 303, cuando un auto Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido oeste-este perdió el control por causas que aún se investigan y terminó precipitándose al canal.

Fuentes policiales informaron que el automóvil habría circulado a alta velocidad cuando se produjo el fatal accidente. También indicaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Lara Martina Santillán Sánchez (18), Cristóbal Herrera (18) y Lucas Benjamín Herrera (19). En tanto, otros dos ocupantes del vehículo, Agustín Herrera Díaz (24) y José Jesús Herrera (18), fueron derivados al hospital de Ralos, donde quedaron internados con múltiples golpes.

Apenas tomaron conocimiento del trágico hecho, un grupo de efectivos de la comisaría de Delfín Gallo y de Los Ralos, siguiendo las órdenes del oficial Federico Ávila, cortaron el paso de ambas calzadas de la ruta para realizar las pericias correspondientes. 

Para ello, el tránsito permaneció alrededor de dos horas interrumpido, lo que generó una larga fila de autos, motocicletas, colectivos, camiones, bicicletas y camionetas que aguardaban bajo la lluvia, y en una ruta semi inundada debido al desborde del canal, para seguir su camino.

Minutos antes de las 17, el médico de la Policía se presentó en la escena para examinar los restos de las víctimas, mientras la División de Criminalística continuaba recabando las muestras químicas y otro equipo empezaba las tareas para sacar el auto que estaba hundido en el canal. Allí estuvieron trabajando hasta las 21, aproximadamente.

El hecho se produjo en un contexto provincial marcado por las intensas lluvias que afectaron a Tucumán durante los últimos días. Si bien desde el Gobierno provincial se informó que no hubo evacuados y que los canales funcionaron correctamente en zonas urbanas, varias rutas y caminos del interior presentan condiciones complejas de transitabilidad.

Desde Defensa Civil señalaron que se mantiene el monitoreo permanente de rutas provinciales y que los trabajos de despeje se realizan en la medida en que las condiciones del terreno lo permiten, especialmente en sectores rurales y zonas bajas.

