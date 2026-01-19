Fopea repudió la retención del fotógrafo de LA GACETA por parte de la Policía de Tucumán

El hecho ocurrió en la tarde del lunes, cuando Vieito se encontraba tomando imágenes con un drone en el lugar de un accidente vial. Según informó FOPEA, el fotógrafo fue retenido por personal policial apostado en la zona, que además le quitó sus equipos, pese a que el periodista se mostró dispuesto a exhibir sus credenciales y el material registrado, con el objetivo de evitar la difusión de imágenes que pudieran exacerbar el dolor de los familiares de las víctimas.