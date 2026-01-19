Fopea repudió la retención del fotógrafo de LA GACETA por parte de la Policía de Tucumán

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió la retención del fotógrafo Matías Vieito, trabajador del diario LA GACETA, por parte de efectivos de la Policía de Tucumán mientras realizaba su labor profesional.
El hecho ocurrió en la tarde del lunes, cuando Vieito se encontraba tomando imágenes con un drone en el lugar de un accidente vial. Según informó FOPEA, el fotógrafo fue retenido por personal policial apostado en la zona, que además le quitó sus equipos, pese a que el periodista se mostró dispuesto a exhibir sus credenciales y el material registrado, con el objetivo de evitar la difusión de imágenes que pudieran exacerbar el dolor de los familiares de las víctimas.
Tras ser trasladado a una comisaría, FOPEA se comunicó con funcionarios del Gobierno provincial, quienes se comprometieron a gestionar su liberación. Finalmente, Vieito recuperó la libertad cerca de las 20, luego de permanecer casi cuatro horas retenido y de firmar un acta policial.
Desde la entidad que nuclea a periodistas de todo el país expresaron su solidaridad con el colega y reclamaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Tucumán que instruyan a los efectivos policiales para que garanticen la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y el libre ejercicio del periodismo.