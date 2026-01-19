Secciones
SociedadActualidad

Fopea repudió la retención del fotógrafo de LA GACETA por parte de la Policía de Tucumán

Matías Vieito se encontraba tomando imágenes con un drone en el lugar de un accidente vial.

TRAGEDIA. Cayó un auto a un canal y murieron tres personas. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO. TRAGEDIA. Cayó un auto a un canal y murieron tres personas. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO.
Hace 1 Hs

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió la retención del fotógrafo Matías Vieito, trabajador del diario LA GACETA, por parte de efectivos de la Policía de Tucumán mientras realizaba su labor profesional.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes, cuando Vieito se encontraba tomando imágenes con un drone en el lugar de un accidente vial. Según informó FOPEA, el fotógrafo fue retenido por personal policial apostado en la zona, que además le quitó sus equipos, pese a que el periodista se mostró dispuesto a exhibir sus credenciales y el material registrado, con el objetivo de evitar la difusión de imágenes que pudieran exacerbar el dolor de los familiares de las víctimas.

Tras ser trasladado a una comisaría, FOPEA se comunicó con funcionarios del Gobierno provincial, quienes se comprometieron a gestionar su liberación. Finalmente, Vieito recuperó la libertad cerca de las 20, luego de permanecer casi cuatro horas retenido y de firmar un acta policial.

Desde la entidad que nuclea a periodistas de todo el país expresaron su solidaridad con el colega y reclamaron a las autoridades del Ministerio de Seguridad de Tucumán que instruyan a los efectivos policiales para que garanticen la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y el libre ejercicio del periodismo.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”
2

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
3

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas
4

Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias
5

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

La Policía detuvo al fotógrafo de LA GACETA que cubría el accidente cerca de Los Ralos
6

La Policía detuvo al fotógrafo de LA GACETA que cubría el accidente cerca de Los Ralos

Más Noticias
La Policía detuvo al fotógrafo de LA GACETA que cubría el accidente cerca de Los Ralos

La Policía detuvo al fotógrafo de LA GACETA que cubría el accidente cerca de Los Ralos

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

Cortan el tránsito en el kilómetro 10 de la ruta 307 por los daños que ocasionaron las lluvias

Avanza el agua en Aguilares: el río Chico desbordó y hay 15 viviendas afectadas

Avanza el agua en Aguilares: el río Chico desbordó y hay 15 viviendas afectadas

Exceso de agua en Tucumán: “En cuatro días llovió lo que cae en todo un mes”

Exceso de agua en Tucumán: “En cuatro días llovió lo que cae en todo un mes”

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Crónicas tucumanas: La historia de Carmen Vásquez, bandolero y azote del sur de la provincia

Comentarios