Canelada y Cobos repudiaron la detención del fotoperiodista Matías Vieito mientras trabajaba

Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos expresaron su más enérgico repudio ante la detención del fotoperiodista Matías Vieito, integrante del equipo de LA GACETA, quien fue demorado por efectivos de la Policía de Tucumán mientras realizaba su cobertura periodística de un siniestro vial ocurrido cerca de Los Ralos, en el que un automóvil cayó a un canal y murieron tres personas. Según informó el medio, Vieito fue trasladado a la comisaría de Delfín Gallo, donde estuvo incomunicado hasta última hora, y su equipo de trabajo quedó bajo custodia policial.
“Detener a un periodista por el solo hecho de trabajar es un ataque directo al derecho a informar y al derecho de la sociedad a estar informada. No hay seguridad pública posible si se construye a costa de silenciar o amedrentar a quien registra los hechos”, señalaron.
"Es imperioso que el trabajador se encuentre libre pero no basta para solucionar un episodio tan grave. Al mismo tiempo se debe garantizar la devolución plena de sus herramientas y que se informe con claridad: quién impartió la orden, bajo qué fundamento, qué acta se labró y por qué motivo se restringió la comunicación de una persona que estaba identificada y cumpliendo una tarea periodística", afirmaron.
Los ediles advirtieron que lo ocurrido “no puede leerse como un exceso aislado”, sino como parte de un clima cada vez más preocupante de hostigamiento y restricciones al periodismo. Recordaron que organizaciones especializadas vienen registrando un aumento de agresiones y trabas al trabajo periodístico: el Monitoreo de FOPEA reportó 268 casos de agresiones a periodistas durante 2025. También citaron antecedentes recientes en Tucumán, como advertencias públicas sobre decisiones y prácticas que afectan el derecho a la información.
Finalmente, Canelada y Cobos informaron que mañana, martes 20 de enero de 2026, a primera hora, presentarán en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán un proyecto de repudio y un pedido institucional para que el Poder Ejecutivo Provincial garantice protocolos claros que eviten que, en operativos policiales, la prensa sea tratada como sospechosa por cumplir su función.