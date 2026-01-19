Canelada y Cobos repudiaron la detención del fotoperiodista Matías Vieito mientras trabajaba

Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos expresaron su más enérgico repudio ante la detención del fotoperiodista Matías Vieito, integrante del equipo de LA GACETA, quien fue demorado por efectivos de la Policía de Tucumán mientras realizaba su cobertura periodística de un siniestro vial ocurrido cerca de Los Ralos, en el que un automóvil cayó a un canal y murieron tres personas. Según informó el medio, Vieito fue trasladado a la comisaría de Delfín Gallo, donde estuvo incomunicado hasta última hora, y su equipo de trabajo quedó bajo custodia policial.