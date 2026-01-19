Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

Un grave siniestro vial se registró este lunes alrededor de las 14.30 en la localidad de San Luis, al este de Tucumán, donde un automóvil cayó al interior de un canal y provocó la muerte de tres personas, mientras que otras dos resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.
Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional Este, el hecho ocurrió sobre la ruta provincial 303, cuando un Volkswagen Gol Trend que circulaba en sentido oeste–este perdió el control por causas que aún se investigan y terminó precipitándose al canal.
Al arribar al lugar, el personal policial de la Comisaría de Delfín Gallo constató la presencia de tres víctimas fatales, que serían dos menores de edad y un adulto, de acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar. En tanto, otros dos ocupantes del vehículo fueron derivados al hospital de Ralos, donde quedaron internados con múltiples golpes.
Contexto: caminos afectados por el temporal
El hecho se produce en un contexto provincial marcado por las intensas lluvias que afectaron a Tucumán durante los últimos días. Si bien desde el Gobierno provincial se informó que no hubo evacuados y que los canales funcionaron correctamente en zonas urbanas, varias rutas y caminos del interior presentan condiciones complejas de transitabilidad.
Desde Defensa Civil señalaron que se mantiene el monitoreo permanente de rutas provinciales y que los trabajos de despeje se realizan en la medida en que las condiciones del terreno lo permiten, especialmente en sectores rurales y zonas bajas.