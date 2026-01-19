Tragedia en Tucumán: cayó un auto a un canal y murieron tres personas

Al arribar al lugar, el personal policial de la Comisaría de Delfín Gallo constató la presencia de tres víctimas fatales, que serían dos menores de edad y un adulto, de acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar. En tanto, otros dos ocupantes del vehículo fueron derivados al hospital de Ralos, donde quedaron internados con múltiples golpes.