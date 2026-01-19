La Policía detuvo al fotógrafo de LA GACETA que cubría el accidente cerca de Los Ralos

Efectivos de la Policía de Tucumán detuvieron a Matías Vieito, fotoperiodista de LA GACETA, quien integraba el equipo de trabajo comisionado para cubrir el accidente registrado cerca de Los Ralos. Un automóvil cayó a un canal y tres personas fallecieron allí. Vieito fue subido a una camioneta y trasladado a la comisaría de Delfín Gallo, donde lo mantienen incomunicado.
El jefe de la comisaría indicó que Vieito se encuentra "demorado" y que sus equipos de trabajo no están secuestrados, pero sí bajo custodia policial. También comunicó que se aguarda la actuación del Ministerio Público Fiscal en el caso.
Apenas se conoció el hecho, LA GACETA envió a un equipo con la misión de contar la historia de lo sucedido, en el marco de un lunes marcado por las inclemencias del clima, y que derivó en inundaciones, rutas cortadas y autoevacuados en distintos puntos de la provincia.
Apenas llegados al lugar, cuando Vieito iniciaba su labor fotográfica, los policías apostados en el operativo lo detuvieron. Una actitud contraria a los principios básicos de la libertad de expresión y el derecho a informar.