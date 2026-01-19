La Policía detuvo al fotógrafo de LA GACETA que cubría el accidente cerca de Los Ralos

Efectivos de la Policía de Tucumán detuvieron a Matías Vieito, fotoperiodista de LA GACETA, quien integraba el equipo de trabajo comisionado para cubrir el accidente registrado cerca de Los Ralos. Un automóvil cayó a un canal y tres personas fallecieron allí. Vieito fue subido a una camioneta y trasladado a la comisaría de Delfín Gallo, donde lo mantienen incomunicado.