Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

"En Tucumán no para de llover", dijo el funcionario, quien detalló que en localidades como Alpachiri se registraron más de 140 milímetros en menos de 48 horas, lo que dejó los suelos saturados y los ríos crecidos. "Frente a una naturaleza que avanza con esta magnitud, hay que ser prudentes y responsables, sin querer aprovecharse de la situación políticamente hablando", sostuvo en una publicación realizada en las redes sociales.