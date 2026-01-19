Tras más de tres horas, la Policía liberó al fotógrafo de LA GACETA que había sido detenido

Efectivos de la comisaría de Delfín Gallo liberaron a Matías Vieito, fotoperiodista de LA GACETA, a quien habían detenido cuando cubría un accidente cerca de Los Ralos. Un automóvil cayó a un canal y tres personas fallecieron. Vieito integraba el equipo de trabajo comisionado para reflejar esa historia cuando la Policía interrumpió su trabajo, lo subió a una camioneta y lo llevó a la comisaría. Allí lo mantuvieron incomunicado durante alrededor de tres horas.