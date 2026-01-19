Secciones
Tras más de tres horas, la Policía liberó al fotógrafo de LA GACETA que había sido detenido

Matías Vieito había sido trasladado a la comisaría de Delfín Gallo. Estaba trabajando en el caso del auto que cayó a un canal.

TRAGEDIA. Cayó un auto a un canal y murieron tres personas. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO. TRAGEDIA. Cayó un auto a un canal y murieron tres personas. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO.
Efectivos de la comisaría de Delfín Gallo liberaron a Matías Vieito, fotoperiodista de LA GACETA, a quien habían detenido cuando cubría un accidente cerca de Los Ralos. Un automóvil cayó a un canal y tres personas fallecieron. Vieito integraba el equipo de trabajo comisionado para reflejar esa historia cuando la Policía interrumpió su trabajo, lo subió a una camioneta y lo llevó a la comisaría. Allí lo mantuvieron incomunicado durante alrededor de tres horas.

En un primer momento el jefe de la comisaría indicó que Vieito se encontraba "demorado" y que sus equipos de trabajo estaban bajo custodia policial. También comunicó que aguardaba la actuación del Ministerio Público Fiscal en el caso. Transcurrido el mencionado lapso, se labró un acta con lo sucedido, se le devolvieron los equipos y regresó a la Redacción de LA GACETA.

En ningún momento se produjo un encuentro del equipo de LA GACETA con los familiares de las víctimas del accidente ni hubo discusiones de por medio. Se trató de un accionar policial contrario a los principios básicos de la libertad de expresión y el derecho a informar.

