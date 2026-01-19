El FMI pronosticó que Argentina crecerá un 4% este año y liderará la recuperación regional

El organismo proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) del país experimentará una expansión del 4% tanto en 2026 como en 2027. Esta cifra no solo ratifica la perspectiva favorable sobre el rumbo local, sino que ubica al país conducido por el presidente Javier Milei en una senda de crecimiento superior al promedio global, el cual se estima en un 3,3% para este año y un 3,2% para el próximo.