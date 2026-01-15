El Banco Central aceleró la acumulación de reservas y recibió el respaldo del FMI

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró U$S562 millones en lo que va de enero y ya obtuvo el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), que destacó el ritmo acelerado con el que comenzó la tan esperada acumulación de divisas.
Este jueves, la portavoz del organismo, Julie Kozack, expresó su respaldo a la estrategia oficial y afirmó: “Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”. En ese sentido, subrayó la puesta en marcha de un programa previamente anunciado de compra de divisas por parte del BCRA, que permitió que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”.
De acuerdo con Kozack, las compras superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”. Además, remarcó que “el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo”, y sostuvo que se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas de un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina pueda gestionar mejor los shocks. Solo este jueves, la autoridad monetaria adquirió U$S 47 millones, alcanzando un total de U$S 562 millones en lo que va del año.
Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI) precisaron que “el Banco Central compró nada menos que U$S187 millones ayer, el mayor saldo diario desde el 11 de marzo de 2025 (USD 268 millones)”. Con ese resultado, las compras acumuladas de enero se elevaron a U$S515 millones, lo que implica un promedio diario de U$S64 millones.
“Más aún, el saldo del sector público consolidado (Tesoro + BCRA) en el Mercado Libre de Cambios (MLC) trepó a U$S250 millones en apenas nueve ruedas del mes. Este valor supera ya los registros de noviembre (U$S208 millones) y de octubre (U$S246 millones), meses en los que, si bien el Central no era demandante, el Tesoro sí”, detalló el informe.
Otro dato relevante fue que las adquisiciones del BCRA representaron el 77% del volumen operado en el segmento spot de MAE (T+0), en una rueda de bajo nivel de operaciones, con apenas U$S243 millones. En paralelo, el tipo de cambio oficial volvió a retroceder y registró una baja del 0,3% hasta los $1.457, luego de haber caído 0,7% en la jornada previa.
“La combinación de un volumen operado reducido, la magnitud de las compras del Central y el dólar a la baja sugiere que las compras se habrían concretado mediante operaciones en bloque, una modalidad prevista dentro de la actual ‘fase de remonetización’”, indicaron desde PPI, consignó Infobae.
En la misma línea, desde Outlier señalaron: “Nos queda claro que parte de la compra fue por fuera de pantalla (block trades) porque el volumen del MLC bajó muchísimo (la mitad que en ruedas recientes) y de haber habido participación del BCRA hubiera representado el 70% del total de operaciones (U$S265 millones)”.
Acumulación de reservas
El aumento de la oferta no estuvo vinculado al sector agropecuario, ya que las liquidaciones informadas por CIARA alcanzaron solo U$S46 millones, lo que implica una fuerte baja respecto de las ruedas previas. “Lo curioso es que, aun comprando esos volúmenes, el BCRA parecía presente en el mercado de LELINKs para contener la cotización, vendiendo cobertura. Durante todo el día operó ofrecido el oficial y cerró en $1.453 (-0,27%), con reacciones similares en el MEP y el CCL, pero bastante más moderadas”, planteó la consultora.
“Con lo cual, lo referido anteriormente sobre la estrategia oficial sigue vigente, y reforzado ahora con los mayores rendimientos en pesos convalidados por el Tesoro. La combinación de cobertura barata y mayores diferenciales de tasa en pesos es el combo elegido para desalentar la demanda privada de divisas y alentar la oferta, todo de cara al trilema de política económica que caracteriza este arranque de 2026: acumular reservas, retomar la desinflación y recuperar el dinamismo de la actividad”, añadió Outlier.
Por último, las reservas internacionales brutas disminuyeron U$S71 millones este jueves y quedaron en U$S44.646 millones, aunque acumulan una suba de U$S3.481 millones en lo que va de 2026. Las valuaciones de activos sumaron U$S21 millones, mientras que el Gobierno debió afrontar pagos por unos U$S100 millones en vencimientos con el BID y el Banco Mundial.