El Banco Central aceleró la acumulación de reservas y recibió el respaldo del FMI

De acuerdo con Kozack, las compras superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”. Además, remarcó que “el proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo”, y sostuvo que se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas de un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina pueda gestionar mejor los shocks. Solo este jueves, la autoridad monetaria adquirió U$S 47 millones, alcanzando un total de U$S 562 millones en lo que va del año.