El Central compra más divisas con el visto bueno del FMI

Baja el valor del dólar

Desde el inicio de la fase de remonetización, el Banco Central compró U$S 562 millones y ya recibió el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), que resaltó el ritmo acelerado con el que comenzó la tan esperada acumulación de divisas. El FMI informó que la segunda revisión del acuerdo por U$S 20.000 millones con Argentina se dará en febrero, aun sin fecha exacta definida. También apoyó la decisión del Central de comprar dólares para apuntalar las reservas en el marco de la nueva fase del plan económico. “El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bienvenido. Se espera que estos importantes esfuerzos mejoren las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital”, afirmó la vocera del FMI, Julie Kozack, en la primera conferencia de prensa del año.

Empresas de primera línea realizaron en los últimos días colocaciones de deuda en dólares que fueron aprovechadas por el Banco Central para acumular reservas, lo cual fue elogiado por el Fondo.

El sector privado busca financiarse a tasas más bajas, a pesar de que el riesgo país orilla los 600 puntos. Eso explica que el BCRA haya podido comprar divisas por más de U$S 500 millones en la primera quincena del año.

Entre las compañías que se anotaron en la colocación de deuda se destacaron la agropecuaria John Deere, por U$S 80 millones, y el gigante de camiones Scania, por otros U$S 41 millones. A eso se sumó Telecom, que hizo una colocación por U$S 600 millones a través de la colocación de un bono. Además, Banco Macro adelantó que saldrá a colocar otros U$S 400 millones. En la misma línea, YPF dijo reabrirá un bono con vencimiento en 2034 por otros U$S 500 millones.

Mientras tanto, las reservas internacionales brutas, en tanto, cedieron en U$S 71 millones, a U$S 44.646 millones, pues las cotizaciones de activos aportaron U$S 21 millones, pero a la vez el Gobierno pagó vencimientos por casi U$S 100 millones al BID y al Banco Mundial. Asimismo, el dólar hilvanó el tercer día consecutivo a la baja: el mayorista cedió 0,6%, a $ 1.441, el nivel más bajo desde el 15 de diciembre, mientras que el oficial cayó a $ 1.470. Por su parte, el dólar “blue” cedió $ 5 o 0,5%, a $1.510 para la venta.