El FMI dijo que revisará las metas con la Argentina en febrero y celebró la acumulación de reservas "a un ritmo acelerado"
La portavoz del organismo, Julie Kozack, ratificó su fuerte respaldo al programa económico y confirmó el envío de una misión técnica el mes próximo para evaluar el acuerdo vigente, discutir metas y analizar un posible waiver por incumplimientos.
En su primera conferencia de prensa del año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a expresar un respaldo explícito al programa económico de la Argentina. La portavoz del organismo, Julie Kozack, confirmó que en febrero llegará una misión técnica para realizar la segunda revisión del acuerdo vigente y destacó que el Banco Central inició el año con una acumulación de reservas “a un ritmo acelerado”, un factor que, según subrayó, mejora las perspectivas financieras del país.
Durante su exposición, Kozack afirmó que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas” y resaltó los avances logrados en materia de estabilización macroeconómica. “Observamos progresos continuos y esfuerzos de estabilización, lo que contribuye a mejorar el sentimiento del mercado en Argentina”, sostuvo la funcionaria. En ese sentido, recordó que, tras la contracción registrada en 2024, el país mostraría en 2025 un crecimiento del 4,5%.
La portavoz del FMI también destacó la evolución de la inflación, que pasó de niveles de tres dígitos en 2024 a ubicarse “en torno al 30% a fines de 2025”, el registro más bajo en ocho años. No obstante, evitó pronunciarse sobre la aceleración observada en los últimos meses, pese a ser consultada, con un índice que en diciembre se ubicó en 2,8%.
Fuerte respaldo a la acumulación de reservas
Donde sí fue categórica Kozack fue en su valoración del nuevo esquema de bandas cambiarias y de la decisión del Banco Central de priorizar la acumulación de reservas. “Nos alienta mucho la acción de las autoridades para reconstruir reservas”, enfatizó, en una semana en la que el BCRA acumuló ocho ruedas consecutivas con compras netas de divisas, por un total de U$S515 millones.
La funcionaria destacó además la puesta en marcha de un programa anunciado de compras de divisas por parte del Banco Central, que permitió que “la acumulación de reservas comenzara el año a un ritmo más rápido que lo anticipado”. Según precisó, las adquisiciones superaron “el piso del 5% del volumen diario de divisas en la mayoría de los días”.
“El proceso de acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy positivo. Se espera que estos esfuerzos contribuyan a mejorar las perspectivas para un acceso pleno y duradero a los mercados internacionales de capital y a que Argentina gestione mejor los shocks”, afirmó Kozack.
En otro tramo de su intervención, valoró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026, al que definió como “el primero en dos años y consistente con un ancla de equilibrio fiscal general cero para Argentina”. A este punto sumó los “esfuerzos del Gobierno para reducir la informalidad y aumentar la flexibilidad en el mercado laboral”.
La misión y la revisión de las metas
Kozack confirmó que la segunda revisión técnica del programa se realizará en algún momento de febrero. En ese marco, se analizarán tanto las metas comprometidas como la posibilidad de otorgar exenciones. “Las discusiones sobre objetivos y exenciones tendrán lugar como parte de esa misión de revisión”, explicó, y agregó que la agenda técnica aún se encuentra en preparación y será informada cuando esté definida.
Consultado por Infobae, el economista Claudio Caprarulo explicó que “lo central de la revisión del FMI es el desembolso que queda pendiente de la segunda revisión, por aproximadamente U$S1.090 millones”. Para acceder a ese tramo, el Gobierno debía cumplir con cuatro criterios de ejecución: resultado primario, acumulación de reservas netas, financiamiento del BCRA al Tesoro y deuda flotante. “De las cuatro, la única que estuvo lejos de cumplir fue la referida a acumulación de reservas netas. De todas formas, descontamos que se hará el desembolso”, señaló el director de la consultora Analytica.
Caprarulo fundamentó su análisis al remarcar que, más allá de los criterios de ejecución, el Gobierno avanzó con la agenda de políticas comprometidas, como una mayor desregulación del mercado eléctrico y la eliminación, en el Presupuesto, de la actualización automática de la AUH. “A su vez, informó que cambió la política cambiaria y monetaria con el objetivo de acumular reservas. Resta ver cómo cumple con ese compromiso en un contexto de aceleración de la inflación”, agregó.
En materia fiscal, el acuerdo con el FMI fijaba para 2025 un superávit primario del 1,3% del PBI. El resultado de diciembre se conocerá este viernes, por lo que recién entonces se podrá confirmar el dato final, aunque en el mercado nadie duda de que esa meta fue alcanzada.
Distinta es la situación en el frente de las reservas. La meta de acumulación no se cumplió, y por un amplio margen, lo que llevará a la Argentina a solicitar un waiver. Todo indica que el FMI lo concederá. En la última revisión, realizada en julio del año pasado, el organismo ya había flexibilizado el objetivo de acumulación de reservas del Banco Central en el marco del programa por U$S20.000 millones firmado en abril. El target pasó a ser de U$S2.600 millones negativos para finales de este año, unos U$S5.000 millones por debajo de la meta anterior. Aun así, el resultado quedó muy lejos de lo previsto.
Davos y la agenda de reformas
Durante la conferencia también se consultó a Kozack sobre la posibilidad de un encuentro entre la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos de la próxima semana. La portavoz respondió que la agenda aún se encuentra en definición y que cualquier información relevante será comunicada oportunamente.
Finalmente, la vocera fue consultada sobre la agenda de reformas estructurales, en particular el inicio de los trabajos para modificar el sistema previsional. La pregunta apuntó a conocer la evaluación del FMI sobre los tiempos del Gobierno y su capacidad política para avanzar con esas reformas. Kozack se limitó a señalar que los esfuerzos tanto en el frente macroeconómico como en el de reformas son alentadores para el organismo, aunque evitó dar precisiones sobre la reforma previsional.