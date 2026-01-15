El FMI dijo que revisará las metas con la Argentina en febrero y celebró la acumulación de reservas "a un ritmo acelerado"

Distinta es la situación en el frente de las reservas. La meta de acumulación no se cumplió, y por un amplio margen, lo que llevará a la Argentina a solicitar un waiver. Todo indica que el FMI lo concederá. En la última revisión, realizada en julio del año pasado, el organismo ya había flexibilizado el objetivo de acumulación de reservas del Banco Central en el marco del programa por U$S20.000 millones firmado en abril. El target pasó a ser de U$S2.600 millones negativos para finales de este año, unos U$S5.000 millones por debajo de la meta anterior. Aun así, el resultado quedó muy lejos de lo previsto.