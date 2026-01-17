Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

La chuscha es signo de identidad en los Valles Calchaquíes. Es una cuerda artesanal fabricada con la crin (el conjunto de pelos fuertes en la parte superior del cuello de los caballos) o con la cola del equino. Con cortes de unos 20 centímetros, se van trenzando firmemente hasta lograr una resistente soga de entre ocho y nueve metros de largo, ideal para el trabajo del campo.
En su honor, esta tarde desde las 18 se realizará la 14° Fiesta Provincial de la Chuscha en el Complejo Democracia de Tafí del Valle (a la entrada de la villa turística), que comenzará con una ofrenda a la Pachamama. La agenda seguirá con el desfile de gauchos y agrupaciones tradicionalistas y la presentación de doma y jineteada con las tropillas La Bandeña de los hermanos Guanco, La Churqueña de Roberto Villarreal, Patria Gaucha, De Montes, El Temblor de García, La Forastera de Claudio García, El Jagüel de Lucas Hayas y La Tucumanita de Victoriano Caro, con la presencia como jurados de Omar Rodrigo Díaz y José Olivera.
También habrá exhibición de destrezas con animales de corral y la intervención de los payadores Silvio Daniel Lucero, Julio Carrazano y Martín Enrique Cáceres, y los relatos en vivo de Elio Rodríguez y Matías López, en un predio donde habrá stands de artesanías y puestos de comida.
La danza tradicionalista será desplegada por las academias Raíz Calchaquí, Parroquial, La Tempranera, Orígenes, Aires de Tafí y Sentimiento de mi Tierra.
En tanto, la cartelera musical estará integrada por Oscarcito Godoy, Los Tres del Río, Dany Hoyos y Damián Córdoba. Entre los artistas locales que intervendrán figuran Jorge Gutiérrez, Ángela Romano, Carlos Medina, Judith Zurita, Hermanas Cancino, Rosa Rueda, Julio Peñalva, Mercedes Díaz, Juana Díaz de Velárdez, Samuel Álvarez y Trillizos Copleros, con cantos de la zona.
Opciones
La agenda folclórica en las villas turísticas comenzará varias horas antes, cuando en Terramar Bar de Amaicha del Valle, a partir de las 13 se presenten Topo Encinar, Amauta Dúo y los santiagueños Lucía Breppe y Carlos Marrodán.
Este último dúo tendrá una segunda presentación: ya por la noche y junto a Lucho Hoyos estará desde las 22.30 en la parrillada Don Pérez de Tafí del Valle.
Por aparte, al patio cervecero de la hostería de FEIA de El Mollar volverá esta noche desde las 22 la Circus Peña con folclore en vivo y espacio bailable.
Además, a las 21, el Mercado Municipal de Tafí Viejo (San Martín y Uttinger) se consolida como punto de encuentro con el espectáculo en vivo de Los Zafreros, con entrada libre y gratuita.
En tanto, la comuna de San Pedro de Colalao decidió reprogramar la edición 49 de la Fiesta Provincial de la Humita, que iba a tener lugar esta noche en el Club San Pedro, en una reunión entre la gastronomía tradicional y la música popular. La medida fue tomada por el pronóstico de lluvias y tormentas en la zona y procura “resguardar la seguridad de todos los participantes y garantizar el adecuado desarrollo del evento”. La nueva fecha será anunciada oportunamente por los organizadores.