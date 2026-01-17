Tafí del Valle late al ritmo del folclore: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta de la Chuscha

En su honor, esta tarde desde las 18 se realizará la 14° Fiesta Provincial de la Chuscha en el Complejo Democracia de Tafí del Valle (a la entrada de la villa turística), que comenzará con una ofrenda a la Pachamama. La agenda seguirá con el desfile de gauchos y agrupaciones tradicionalistas y la presentación de doma y jineteada con las tropillas La Bandeña de los hermanos Guanco, La Churqueña de Roberto Villarreal, Patria Gaucha, De Montes, El Temblor de García, La Forastera de Claudio García, El Jagüel de Lucas Hayas y La Tucumanita de Victoriano Caro, con la presencia como jurados de Omar Rodrigo Díaz y José Olivera.