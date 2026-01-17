De Yerba Buena al centro: una guía completa para bailar este viernes en Tucumán

La agenda de fiestas bailables animadas con la selección de Dj’s en vivo es nutrida para hoy y en diferentes lugares tucumanos, por aparte de la propuesta electrónica en Tafí del Valle.
La grilla abrirá temprano en Yerba Buena: desde las 20, habrá una nueva fecha de los Tardeos Alterpoint (se desarrolla en el complejo gastronómico de avenida Perón 2.300), donde actuarán en forma sucesiva Milagros Corvalán -en primer turno-, seguida de Pablo Ramallo desde las 22 y hasta la medianoche.
Ya en la capital, en Mendoza 874 se realizará la fiesta Brownie Juicy con dos pistas diferentes: Mili Díaz Paz recorrerá una propuesta cachengue y de reggaeton y en paralelo, Mía Grace se concentrará en los estilos electro pop.
Además, el Restó Boris (San Juan 1.131) anuncia la presencia de Manu Zer con otra propuesta centrada en la diversión del cachengue. Desde la medianoche, en la misma zona, Magic Music Box (José Colombres 427) promete que los sonidos serán aportados por Lean Muro y Lázzaro.
La cartelera la cerrará Santos Discépolo (La Rioja 219), que propone -a partir de la 1 de la madrugada- una Noche Santurrona con los sets de Elu del Mal, Max Chanampa, Lucuma y Ro Tomas con sus cumbias, y el aporte en visuales de Pulpa de Mango y de Crear Carpeta.