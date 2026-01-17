Secciones
EspectáculosGuía para salir

De Yerba Buena al centro: una guía completa para bailar este viernes en Tucumán

La agenda ofrece desde "tardeos" al aire libre en avenida Perón hasta pistas con cachengue, electro pop y cumbia en la capital.

DJ Elu del Mal. DJ Elu del Mal.
Hace 6 Hs

La agenda de fiestas bailables animadas con la selección de Dj’s en vivo es nutrida para hoy y en diferentes lugares tucumanos, por aparte de la propuesta electrónica en Tafí del Valle.

La grilla abrirá temprano en Yerba Buena: desde las 20, habrá una nueva fecha de los Tardeos Alterpoint (se desarrolla en el complejo gastronómico de avenida Perón 2.300), donde actuarán en forma sucesiva Milagros Corvalán -en primer turno-, seguida de Pablo Ramallo desde las 22 y hasta la medianoche.

Ya en la capital, en Mendoza 874 se realizará la fiesta Brownie Juicy con dos pistas diferentes: Mili Díaz Paz recorrerá una propuesta cachengue y de reggaeton y en paralelo, Mía Grace se concentrará en los estilos electro pop.

Además, el Restó Boris (San Juan 1.131) anuncia la presencia de Manu Zer con otra propuesta centrada en la diversión del cachengue. Desde la medianoche, en la misma zona, Magic Music Box (José Colombres 427) promete que los sonidos serán aportados por Lean Muro y Lázzaro.

La cartelera la cerrará Santos Discépolo (La Rioja 219), que propone -a partir de la 1 de la madrugada- una Noche Santurrona con los sets de Elu del Mal, Max Chanampa, Lucuma y Ro Tomas con sus cumbias, y el aporte en visuales de Pulpa de Mango y de Crear Carpeta.

Temas San Miguel de TucumánYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

¿Qué hacer hoy? 10 planes imperdibles para vivir la cultura en Tucumán.

¿Qué hacer hoy? 10 planes imperdibles para vivir la cultura en Tucumán.

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

La Beriso y artistas locales musicalizarán el primer Festival Don Vargas Rock

Proyecto Aborigen trae a Tucumán a Korolova, reina del techno melódico mundial

Proyecto Aborigen trae a Tucumán a Korolova, reina del techno melódico mundial

Lo más popular
IncluITe: la plataforma creada en el Norte argentino que traduce texto a Lengua de Señas y rompe barreras para personas sordas
1

IncluITe: la plataforma creada en el Norte argentino que traduce texto a Lengua de Señas y rompe barreras para personas sordas

Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país
2

Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país

Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral
3

Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA
4

El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA

Cómo elegir entre diplomado, magíster o doctorado según tu momento profesional
5

Cómo elegir entre diplomado, magíster o doctorado según tu momento profesional

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Morir por nada

Morir por nada

“Dónde no duele vivir”: con 14 años escribió una novela sobre salud mental y prejuicios

“Dónde no duele vivir”: con 14 años escribió una novela sobre salud mental y prejuicios

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: No sabía cómo contarlo en mi familia

Los efectos poco conocidos de postergar la maternidad: "No sabía cómo contarlo en mi familia"

El bueno, el malo y Milei

El bueno, el malo y Milei

Comentarios