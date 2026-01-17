¿Qué hacer hoy? 10 planes imperdibles para vivir la cultura en Tucumán.

Humor en escena: dos propuestas

La cartelera teatral presenta esta noche una doble propuesta humorística. A las 21.30, en el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (sobre ruta 347, frente a la escuela Ramón Carrillo), continúa el ciclo de verano con entrada a la gorra en su quinta edición anual con el stand up “Yo puedo sola”, de Cristina Álvarez bajo la dirección de Sara Belén Álvarez. La comediante monteriza reconoce que está cansada de trabajar desde chica, con la presión de sentar cabeza y la culpa que persigue a las mujeres en cada decisión que toman, lo que la lleva a abordar temas como la maternidad, la desigualdad cotidiana ante los hombres y la supervivencia emocional. En tanto, La Teoría del Gran JA! repone “Achilata for export” en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), un espectáculo de varieté fresco y dinámico con Pablo Vera y Benjamín Tannuré Godward y la presencia de Luciana Ramayo como invitada especial. Las puertas abrirán a las 21.30 para el patio de comidas y el show comenzará una hora más tarde.