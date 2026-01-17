¿Qué hacer hoy? 10 planes imperdibles para vivir la cultura en Tucumán.

Tafí Viejo: karaoke con La Chicho
Esta noche, desde las 21 y con acceso libre, en el Mercado Municipal de Tafí Viejo (San Martín y Uttinger) tendrá lugar el karaoke Noche del Despecho, con Andrea La Chicho Campero como anfitriona. La propuesta forma parte del festival cultural de verano 40° a la Sombra, que organiza el municipio local.
Yerba Buena: nueva edición de la Feria MAB
Entre las 10 y las 14, en Yerba Buena (avenida Aconquija 862) habrá una nueva edición de la feria MAB Itinerante, con stands de artistas, artesanos y emprendedores, con música en vivo y talleres gratuitos.
Humor en escena: dos propuestas
La cartelera teatral presenta esta noche una doble propuesta humorística. A las 21.30, en el Teatro Armando Díaz de El Cadillal (sobre ruta 347, frente a la escuela Ramón Carrillo), continúa el ciclo de verano con entrada a la gorra en su quinta edición anual con el stand up “Yo puedo sola”, de Cristina Álvarez bajo la dirección de Sara Belén Álvarez. La comediante monteriza reconoce que está cansada de trabajar desde chica, con la presión de sentar cabeza y la culpa que persigue a las mujeres en cada decisión que toman, lo que la lleva a abordar temas como la maternidad, la desigualdad cotidiana ante los hombres y la supervivencia emocional. En tanto, La Teoría del Gran JA! repone “Achilata for export” en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), un espectáculo de varieté fresco y dinámico con Pablo Vera y Benjamín Tannuré Godward y la presencia de Luciana Ramayo como invitada especial. Las puertas abrirán a las 21.30 para el patio de comidas y el show comenzará una hora más tarde.
Por las peñas: opciones folclóricas
“Coplas, guitarras y amigos...” es la propuesta folclórica norteña que tendrá lugar esta noche en la peña La 9 (9 de Julio 345), con cancionero popular argentino a cargo de Faba, Lourdes Ovejero, Lucho Aragón y Emilia Danesi (antes de su gira por Europa, con homenaje a Mercedes Sosa incluido). En La Escondida (Miguel Lillo 234) actuarán Cómplices, Antonio Díaz, Miguel Aragón y Joaquín Ibáñez; en Lo de la Paliza (Laprida 181) estará Guadalupe Aguilar y en La Casa de Yamil (España 153), Manolo Herrera, Rubén Núñez el Guaraní Tucumano y Pura Cepa. El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) anuncia a Duendes Copleros, Cuarta Cortada -foto-, La Sanatera y El Tucu Santiagueño.
Distintos ritmos: música latinoamericana, rock y jazz
Indio Cansinos y Carlos Andújar (foto) estarán esta noche, desde las 22 y con entrada al sobre, para comenzar a celebrar los cinco años del espacio La Enramada de Amaicha del Valle (Tupac Amaru y Claudia Cano). El repertorio estará integrado por composiciones propias de ambos cantautores tucumanos y temas de Silvio Rodríguez, Víctor Jara y María Elena Walsh, en un recital bautizado “Las músicas abiertas de América Latina, la canción que somos”. A partir de las 17 y con entrada libre se realizará el Festival Cervecero Raki, en Raki Parque Aéreo de El Corte, Yerba Buena, con música de Ignacio Olivera, Diego Molina y Picu Vera desde las 22. En tanto, en la capital el Dúo Jacinta (Agustina Ascarate y Julio Zavalía) ofrecerá “Canciones de verano” en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos) desde las 22. A la misma hora, en el Bar Irlanda (Catamarca 380) actuará Aneurixma y en Pangea Bar Sin Patrón (Laprida 289) estarán Drahg y Analema Solar, que presentará temas propios. En Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), con entrada libre, desde las 23 Don Luca recreará su homenaje a Sumo; mientras que Intergalácticos hará su tributo a La Renga en José Cuervo (Miguel Lillo 352).
Danzas: talleres y demostraciones
Organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, esta tarde desde las 17 y en forma gratuita, Érika Díaz dictará un taller de Danzas Árabes en la Casa del Bicentenario (avenida Adolfo de la Vega 505), para abordar la formación en movimientos básicos, coordinación, ritmo y expresión corporal a través de secuencias guiadas y el reconocimiento de la musicalidad y el control del cuerpo. También con acceso libre, en la explanada de la Casa Histórica, las 20 habrá un espectáculo de baile folclórico a cargo del Ballet Sol Naciente. Ya arancelado, a las 19 en el Estudio Naymah (San Martín 284) habrá una clase de tango orientada a técnicas y adornos con Clau y Mica Ove.