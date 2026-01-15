“Mi vida está destrozada”: el drama de Luciano Castro tras reconocer su infidelidad a Griselda Siciliani

Luciano Castro siempre fue esquivo y hasta malhumorado con la prensa a la hora de hablar de su vida personal pero esta vez mostró una actitud diferente luego de que se difundiaron los audios que dejaron en evidencia su infidelidad a su pareja, Griselda Siciliani. El actor no solo lo admitió sino que además aseguró sentirse "patético" por su comportamiento.
Mientras todo parece indicar que su relación con la protagonista de "Envidiosa" permanece en suspenso, Castro continúa de vacaciones en Mar del Plata con sus hijos. Desde la playa le dio una nota al móvil de "A la tarde" y aclaró que no volverá a hablar del tema públicarmente. “Me dijo: ‘no voy a hablar más, no quiero dar más notas, las que di es porque me sentí obligado’”, contó Cecilia Hernández en el programa conducido por Karina Mazzocco.
Luciano Castro atraviesa su peor momento tras una nueva acusación de infidelidad: “Mi vida está destrozada”
Ante esa situación, la cronista intentó explicarle que también estaba haciendo su trabajo y que necesitaba la palabra del actor. Fue entonces cuando Luciano lanzó la frase más dura de todo el intercambio: “Perdón que te lo diga así, pero mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo”.
Las declaraciones del actor tuvieron una repercusión inmediata, ya que dejaron al descubierto el profundo malestar y el cansancio que atraviesa a raíz de la exposición pública generada por el escándalo.
Sin embargo, la situación no se limitaría al plano mediático. En el mismo ciclo, el panelista Alejandro Castelo brindó detalles sobre el vínculo de Castro con Griselda Siciliani: “Una fuente me dijo que Griselda se está tomando el tiempo. No quiere confirmar nada públicamente, pero hoy estarían viviendo un impasse”, afirmó.
Escándalo y rumores de separación: Griselda Siciliani aclaró cómo está su vínculo con Luciano Castro
En medio de una nueva polémica que vuelve a ubicar a Luciano Castro en el centro de la escena por la aparición de una supuesta amante, Griselda Siciliani decidió romper el silencio. La actriz se comunicó por mensaje con Ángel de Brito y fue el propio conductor quien leyó sus palabras al aire en LAM, donde aclaró cómo atraviesan el momento como pareja.
Frente a las versiones que hablaban de una separación y de una crisis sin retorno, Siciliani fue contundente al explicar el verdadero contexto: “Tal vez lo hayan dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”, señaló, y descartó que la distancia responda a una ruptura.
Lejos de centrarse en el escándalo, la actriz destacó su presente laboral, atravesado por varios proyectos en simultáneo: “Yo arranqué ayer la previa de algo que aún no se anunció. Empiezo a filmar en diez días y mientras termino la serie de La One (Moria Casán)”, contó.
Sin dramatizar la exposición mediática, Griselda también se refirió a cómo vive la situación: “Así que es demasiado todo. Mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, expresó. Y cerró con un mensaje de calma: “Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.