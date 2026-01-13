Sabrina Rojas habló del empoderamiento y del discurso de Griselda Siciliani: “no aceptemos cualquier cosa”

La semana pasada, en cuanto se conocieron los audios que Castro había enviado para conquistar a una mujer española, la palabra de Siciliani se convirtió en la más buscada. En diálogo con Intrusos, contó que estaba todo bien con su pareja y que incluso estaban juntos en Mar del Plata. “Hay algo de eso que nosotros tenemos cierta complicidad, con quién es él. No necesita negar nada, porque no lo voy a retar porque se quiso levantar a una mina”, dijo.