Sabrina Rojas habló del empoderamiento y del discurso de Griselda Siciliani: “no aceptemos cualquier cosa”

Sabrina Rojas dejó de lado la neutralidad, arremetió contra Luciano Castro por "lastimar mujeres" y fulminó a Siciliani por justificar la infidelidad del actor.

Sabrina Rojas habló del empoderamiento y del discurso de Griselda Siciliani: “no aceptemos cualquier cosa” Foto: LAM
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Los principales involucrados ya hablaron, pero la polémica por los audios de Luciano Castro no bajó la espuma. Aunque en un principio Sabrina Rojas, ex de Castro, intentó mantenerse al margen y no opinar, este lunes terminó hablando con Ángel De Brito y cuestionó tanto la actitud de infidelidad del actor como el discurso engañoso de Griselda Siciliani al hablar de su pareja.

¿Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro?

¿Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro?

La semana pasada, en cuanto se conocieron los audios que Castro había enviado para conquistar a una mujer española, la palabra de Siciliani se convirtió en la más buscada. En diálogo con Intrusos, contó que estaba todo bien con su pareja y que incluso estaban juntos en Mar del Plata. “Hay algo de eso que nosotros tenemos cierta complicidad, con quién es él. No necesita negar nada, porque no lo voy a retar porque se quiso levantar a una mina”, dijo.

Pero enseguida aclaró, para no quitar peso a la situación, que le dolía profundamente. “No me resbala, sobre todo, la exposición pública”, se sinceró. Pero la postura que Rojas terminó cuestionando fue la justificación de Siciliani. “Es Luciano Castro, yo ya sé quién es. Yo lo elijo así, no elijo a alguien que imagino que va a ser de otra manera”, agregó.

Sabrina Rojas habló de la actitud de Griselda Siciliani

Rojas dejó de lado su postura neutral y apartada de la polémica. Pero fue ella quien en 2021 decidió separarse de Luciano Castro, luego de haber tenido dos hijos. Durante la separación, el nombre de Siciliani apareció como uno de los posibles causantes. Sin embargo, esta versión nunca llegó a confirmarse pese a que la protagonista de “Envidiosa” y el actor habían tenido un romance previamente.

Con enojo visible, Rojas apuntó contra Castro primero. “Hay veces que pensás y decís: ‘Dale, boludo, no te podés equivocar tantas veces. O quedate soltero y dejá de lastimar minas’”, dijo como si se dirigiera directamente a Castro. Pero eso no fue todo, porque también aprovechó para manifestar que le parecía poco sincera la postura de Siciliani.

Para criticar la postura de la novia de Castro, apuntó directamente contra su perfil feminista. “Griselda tan empoderada, tan pañuelo verde, diciendo: ‘Bueno, al gordo lo conozco así y lo acepto así’... ¡No! No tenés por qué estar pasando este momento. Si lo están escuchando mi hija y mis amigas, no está bien lo que está diciendo. No aceptemos cualquier cosa por estar con un cuerpo bonito”, cerró.

Temas Griselda SicilianiLuciano CastroSabrina Rojas
