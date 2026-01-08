Le tocó: Sabrina Rojas, explosiva al hablar sobre la nueva infidelidad de Luciano Castro

Pero más tarde, hizo una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, que fueron entendidas como indirectas a su ex y tal vez también a Siciliani. “Me amé tarde pero a tiempo de salvarme”, decía la primera frase. En una segunda historia, compartió una segunda imagen: “Digas lo que digas, eres lo que haces”. Por último, publicó una foto de ella misma en su auto con una leyenda: “Te juro que todo se pone muy bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Te juro que un día todo se pone lindo… muy”.