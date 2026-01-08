Secciones
Le tocó: Sabrina Rojas, explosiva al hablar sobre la nueva infidelidad de Luciano Castro

La conductora cuestionó que a Siciliani se la tratara con deferencia por ser de "mente abierta".

A Sabrina Rojas le tocó estar del otro lado de la infidelidad de Luciano Castro.
Hace 1 Hs

La historia con Luciano Castro vuelve a repetirse y esta vez no le tocó a Sabrina Rojas ser la víctima de una pareja infiel, sino a Griselda Siciliani. Lo que sí le tocó a Rojas fue comentar respecto a los audios que se filtraron de su ex intentando conquistar a Sarah, una mujer española, en su programa “Sálvese quien pueda”.

Los comentarios de Rojas fueron hasta burlescos y se sumaron al tono con que hablaron las miles de personas que escucharon el audio de Castro. Es que, en los audios filtrados que le habría enviado a la española, finge tener un acento que no le pertenece. Al escucharlos, la modelo no pudo evitar reírse al aire del programa.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre la infidelidad de Luciano Castro

Rojas quiso despegar su historia de la nueva infidelidad conocida de Luciano Castro. Por ello quiso justificarse al contar que, por la conducción de su programa, estaba casi obligada a comentar la situación, pero que no quería ser ella la noticia. “De hecho, qué lindo sentirse tan suelta de cuerpo, no estoy más en esos lugares”, dijo aliviada.

Pero más tarde, hizo una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, que fueron entendidas como indirectas a su ex y tal vez también a Siciliani. “Me amé tarde pero a tiempo de salvarme”, decía la primera frase. En una segunda historia, compartió una segunda imagen: “Digas lo que digas, eres lo que haces”. Por último, publicó una foto de ella misma en su auto con una leyenda: “Te juro que todo se pone muy bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Te juro que un día todo se pone lindo… muy”.

Abordada por los medios en la calle, Rojas sostuvo su postura. “A mí no me tienen que buscar, yo no soy la que tiene que hablar, yo no soy noticia”, dijo entre risas pero con un tono contundente. También aprovechó para hacer referencia a Siciliani, sin nombrarla. “Siento que cuando hablamos de infidelidad, si sos cool, seguramente tenés mente abierta. Si no sos cool, sos cornuda”, dijo en referencia a la postura distendida con la que se relaciona siempre a Griselda Siciliani.

Consultada por su interpretación de la situación, también dijo sentirse aliviada desde el día en que se separó. “Me saqué una persona de encima, literal, con todo lo que yo lo quiero al gordo (Castro) como pareja. Yo hoy vivo plena”, sentenció. También le preguntaron si se ponía en el lugar de Siciliani, pero la conductora eligió no fingir empatía: “¡No me pongo en el lugar de nadie! No sabés el esfuerzo que hago para vivir en mis zapatos”.

