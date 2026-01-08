¿Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro?

Sin embargo, no todos coincidieron con esa lectura. Natalie Weber aportó una mirada más estratégica sobre la actitud de Siciliani: “No me sorprende la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma”, analizó, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que la actriz estuviera intentando desactivar el escándalo.