Luciano Castro volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran audios donde se escucha al actor argentino invitando a salir a una joven danesa radicada en España durante uno de sus viajes a Madrid. Tras el revuelo mediático, la periodista Paula Varela contactó a Griselda Siciliani para conocer su opinión al respecto. ¿Qué dijo la protagonista de "Envidiosa"?
El escándalo de desató el miércoles pasado cuando la periodista Fernanda Iglesias difundió en Puro Show dos audios que el artista le mandó a Sarah Borrell, la mujer con la que habría tenido un approach en Madrid cuando presentaba una obra de teatro en esa ciudad.
“Sarah, buen día, guapa. Mira, que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Y si después tienes ganas, tú me dices y nos vemos. Como tú quieras. Si quieres más tarde, luego”, sostuvo.
Entonces, sacó a relucir parte de los típicos modismos españoles, a pesar de no ser su forma habitual de hablar. “Si mañana curras, puedes venir y quedarte a dormir en mi casa. Y mañana te levantes y te vas temprano al curro, que estás acá a dos cuadras. Como tú quieras. Y si no quieres o no puedes, venga, está todo bien, obvio. Venga, guapa, beso”, lanzó.
¿Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro?
En medio del revuelo mediático de las versiones que relacionan al actor con una actriz danesa residente en España llamada Sarah Borrell, fue la periodista Paula Varela quien contactó a la protagonista de "Envidiosa" para consultarle sobre la situación. Al respecto, la actriz fue categórica: “Está todo rebien, Pau. Gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos”, afirmó la actriz, en un mensaje que leyó la panelista en Intrusos.
A partir de ese mensaje, Varela interpretó la situación con una frase que calmó las aguas: “O sea, que para ellos si es que fue tema o lo hablaron, pasó porque están re bien”, deslizó, sugiriendo que cualquier conflicto habría quedado atrás.
Sin embargo, no todos coincidieron con esa lectura. Natalie Weber aportó una mirada más estratégica sobre la actitud de Siciliani: “No me sorprende la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma”, analizó, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que la actriz estuviera intentando desactivar el escándalo.