El "efecto Luciano Castro": por qué la infidelidad es el síntoma de acuerdos que nunca se hablaron

¿Infidelidad es igual a desamor? ¿Siempre hay traición? En opinión de la especialista no existe una definición única. “Cada persona tiene su propia idea de lo que es ser infiel. Para algunos, alcanza con que la pareja piense en otra persona; para otros, mientras sea algo físico y no se sepa, está todo bien; y hay quienes creen que recién decidirán qué hacer si les pasa”, enumera. El problema, advierte, es que “todos tenemos clarísima la teoría hasta que nos toca”. Cuando ocurre, aparece una zona gris cargada de angustia, inseguridad, celos y preguntas sobre la autoestima.