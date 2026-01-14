Recuerdos fotográfico: así lucía el puente Lucas Córdoba poco después de la inauguración
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
El primer hilo conductor entre la Capital y Banda del Río Salí fue un viejo puente de madera levantado en 1871, pero que en realidad debió ser reconstruido más de una vez a causa de las crecidas. Era necesaria una estructura sólida de hormigón, pero hubo que esperar hasta 1931 para contar con ella.
El puente, inaugurado en diciembre de ese año, llevó originalmente el nombre de Ramón Paz Posse, en homenaje al industrial azucarero y senador nacional, pero en 1943 se lo cambió por Lucas Córdoba, quien había sido dos veces gobernador de la Provincia.
El nuevo puente habilitó un tránsito seguro y fluido, propio de un radio urbano en constante crecimiento. El cemento llegaba para reemplazar a la madera.
