Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: aquellas noches multitudinarias de la mano del “Bombardero del Mercofrut”

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: aquellas noches multitudinarias de la mano del “Bombardero del Mercofrut”
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 1 Hs

“Es el momento más feliz de mi vida”, confesaba Manuel Pucheta. Tras vencer por nocaut al bonaerense César Acevedo, el peso pesado festejaba con su familia en el barrio Victoria y allí, en plena madrugada, abrió su corazón en la charla con LA GACETA. Le decían “El Bombardero del Mercofrt”; también “La Bestia”. De aquella pelea, celebrada ante 4.800 tucumanos en Caja Popular, pasaron más de 20 años. Algo tenía Pucheta que generaba semejante atracción popular, esa clase de fenómenos que muy de vez en cuando se dan en el deporte, sobre todo entre los boxeadores. Un lindo recuerdo.

Temas Manuel Pucheta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El matrimonio Maduro está servido

El matrimonio Maduro está servido

Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

Columna previsional: calcular la jubilación y controlar la liquidación

“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

“Ahora sois mis hijos”: una lección de amor y de coraje

Lo más popular
Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección
1

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026
2

¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026

Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026
3

Vivir frente al mar y viajar barato: por qué los voluntariados costeros son furor entre jóvenes en 2026

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?
4

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas
5

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López
6

Estrenos de cine: “El beso de la Mujer Araña” va al ritmo de Jennifer López

Más Noticias
¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

¿Quién se queda con nuestra atención? El negocio invisible de Google, Meta, Tik Tok y otras plataformas

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Quién fue el Gauchito Gil, por qué miles de personas lo veneran y qué oración rezar para pedir su protección

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

Francia reconoció a la música electrónica como patrimonio cultural inmaterial: ¿de qué se trata?

La “normalización” de Venezuela se dará por etapas, según Rubio

La “normalización” de Venezuela se dará por etapas, según Rubio

Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Una comedia romántica: “Volver a los 17”, un deseo cumplido para enamorarse

Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

Musical más allá del tributo: Hugh Jackman y Kate Hundson protagonizan “Song Sung Blue”

Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

Sobrevivir en “Primate”: una mascota que se transforma en un ser aterrador

“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

“Familia en renta”: encontrarse a uno mismo al vivir con otros

Comentarios