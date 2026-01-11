Recuerdos fotográficos: tucumanos deslumbrados por un Chrysler, 100 años atrás

Ahí estaban Fonio y su auto, marginados del espectáculo, cuando de pronto la muchedumbre empezó a acercarse y a rodearlos. Lo bombardearon a preguntas y al piloto no le quedó más remedio que darles una clase de mecánica y de manejo. César Martínez Lanio, histórico fotógrafo de LA GACETA, especializado en coberturas deportivas, captó la anécdota y se acercó al grupo para registrar el momento. Entusiasmados, encaramados al Chrysler, los tucumanos quedaron inmortalizados en esta imagen.