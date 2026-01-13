Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Una pasión, un hobby propio de coleccionista, un modelo inspirador. Todo eso era Tarzán para Armando del Valle Grimaldi, un tucumano que dedicó su vida a atesorar revistas, fotos, películas y toda clase de curiosidades relacionadas con “El Rey de la Selva”. La foto es de enero de 2000 y muestra a Grimaldi sumergido en el personaje creado por Edgar Rice Burroughs. Así lucía cuando interpretó a Tarzán en “Titanes en el Ring”, el inolvidable show de catch comandado por Martín Karadagian. Contaba Grimaldi que su pelicula favorita era “Tarzán lucha por su vida”, y que en su opinión, el actor que mejor lo había encarnado fue George Scott.
Lo más popular