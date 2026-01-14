Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

La lista de su escuela incluye carpetas, lapiceras, lápices de colores, carpeta de dibujo, pinceles, acrílicos individuales y cuaderno de música. Por el contrario, Eliana Barrionuevo, quien también tiene una hija en tercer grado y tres niños más, percibe que los costos han subido respecto al año pasado. Eliana destaca que las instituciones suelen exigir marcas específicas, como los cuadernos ABC, lo que encarece el presupuesto. Para aplacar el gasto de sus cuatro hijos, ha optado por realizar las compras por pares. A pesar de sus diferentes percepciones de costos, ambas coinciden en un punto: la mochila será el gasto más pesado del presupuesto escolar.