Hábitos de consumo: el gasto escolar de los tucumanos se anticipa a la inflación

Generalmente, la última quincena de enero se convierte en el momento clave para las familias que buscan adelantarse a posibles aumentos de precios en los útiles escolares. Sin embargo, los tucumanos están cambiando sus hábitos con el fin de escaparle a la inflación. Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a tan solo dos meses, los comercios registran un incremento en las ventas mientras que padres aprovechan para equipar a sus hijos antes de que febrero, el mes pico de demanda, dispare los valores.
De esta manera, evitan las largas filas, con comercios desbordados y a precios que suelen ajustarse en febrero ante el pico de demanda. En el ámbito familiar, la realidad varía según el presupuesto y la planificación. Liliana Aragón, mamá de Yonatan, un alumno de tercer grado de una escuela pública, ya comenzó a adquirir artículos como lápices y felpas, y considera que los precios se han mantenido fijos.
La lista de su escuela incluye carpetas, lapiceras, lápices de colores, carpeta de dibujo, pinceles, acrílicos individuales y cuaderno de música. Por el contrario, Eliana Barrionuevo, quien también tiene una hija en tercer grado y tres niños más, percibe que los costos han subido respecto al año pasado. Eliana destaca que las instituciones suelen exigir marcas específicas, como los cuadernos ABC, lo que encarece el presupuesto. Para aplacar el gasto de sus cuatro hijos, ha optado por realizar las compras por pares. A pesar de sus diferentes percepciones de costos, ambas coinciden en un punto: la mochila será el gasto más pesado del presupuesto escolar.
La inversión no es menor, actualmente, el costo total de los 23 artículos que integraron la canasta escolar oficial del año anterior asciende a $ 144.281.
El presupuesto se desglosa en: mochila ($ 72.398), cartuchera ($ 5.763), caja lápices de colores por 12 ($ 4.405), caja lápices negros por 12 ($ 4.188), lapiceras por 4 unidades ($ 3.386), resaltadores por 4 unidades ($ 6.455), corrector ($ 637), gomas lapiz y tinta ($ 791 entre ambas), sacapuntas ($ 168), cuaderno 100 hojas ($ 12.549), repuesto 96 hojas ($ 7.526), carpeta ($ 5.434), separadores ($ 4.498), aros de carpeta por 2 ($ 604), tijera ($ 3.028), compás ($ 2.855), regla ($ 625), marcadores por 6 unidades ($ 3.804), acuarela ($ 1.943), plasticola ($ 981), papel glasé ($ 2.000) y rótulos ($ 244).
El cambio más significativo en el comportamiento de compra se registra en los medios de pago. En Tucumán, se ha acrecentado las operaciones se realizan con tarjeta de crédito, principalmente por la financiación que ofrecen. Esta tendencia se intensificó en los últimos meses, cuando la tarjeta tomó la delantera como forma de pago elegida por las familias, desplazando al efectivo.
Con un incremento del 63,5% interanual respecto al período 2024-2025 revelado por el informe de “Precios de Inicio Escolar” del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los consumidores tratan de esquivar probables aumentos de precios y el flujo de compradores cuando los colegios difunden sus listados. Los comercios locales confirman este patrón. Por otro lado, la anticipación facilita el acceso a beneficios adicionales, como descuentos extra por montos mínimos, ofreciendo 10% en compras superiores a $ 2.500 en algunas librerías tucumanas.
En librerías locales
Representantes de diversas librerías tucumanas coinciden en que, por el momento, los precios de los útiles escolares se mantienen estables, con incrementos mínimos en artículos específicos.
Rafael Barrenechea, de Copitec, ratifica la estabilidad de precios y la implementación de combos para colegios públicos y privados. Destaca que las familias ya están adquiriendo los artículos de temporada que tienen en exhibición. Respecto a la financiación, ofrecen un 20% de descuento con Club LA GACETA de jueves a sábados en compras con efectivo, débito o compras con tarjeta en un solo pago; además de ofrecer promociones con planes de hasta 6 cuotas sin interés con diversas tarjetas bancarias.
Mariano Suárez, encargado de otra librería céntrica, señala que el flujo actual de compradores está impulsado principalmente por clientes mayoristas que buscan stock para la reventa.
Por su parte, su colega Romina Fernández observa que la demanda comenzó este mes con un caudal moderado de padres que buscan ahorrar con compras anticipadas. Sin embargo, anticipa que el pico de ventas suele ocurrir entre finales de enero y principios de febrero.
Un dato relevante es que muchos padres optaron por regalar mochilas en las fiestas de Navidad y Reyes Magos para aliviar el presupuesto escolar. De todos modos, el uso de tarjetas de crédito es predominante contando con combos armados basados en las listas escolares recibidas en diciembre.