Los analistas anticipan que la inflación de diciembre cerró en un 2,3%

La inflación de 2025 cerró con una desaceleración significativa del nivel general, ubicándose en torno al 31,1% interanual, con una inflación de diciembre que confirmó la continuidad del proceso de desaceleración observado a lo largo del año, indica el reporte de la Fundación Libertad y Progreso. Este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica, en línea con la política monetaria implementada. Si bien se registraron subas heterogéneas entre rubros, el aumento de precios no fue generalizado y varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA. Al analizar la incidencia y la dinámica interna de los rubros, la fundación observa que el impacto inflacionario estuvo concentrado en un conjunto acotado de categorías, mientras que una amplia porción de los bienes básicos y de consumo masivo -especialmente relevantes para los hogares de menores ingresos- mostró aumentos inferiores al nivel general, moderando el efecto sobre el poder adquisitivo. “En paralelo, la inflación de diciembre convivió con señales claras de recuperación del consumo, en particular en bienes durables, que comenzaron a recomponerse de manera sostenida tras la contracción registrada en 2024”, destaca el informe.