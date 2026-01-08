Los analistas anticipan que la inflación de diciembre cerró en un 2,3%

Los analistas privados estiman que, a partir de marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría evidenciar una curva descendente, del 1,9% de variación prevista para el tercer mes del año hasta un 1,5% al cierre del primer semestre. Esas proyecciones forman parte del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que arrojó una leve baja de la inflación de diciembre, al 2,3%, luego de que en noviembre había sido del 2,5%.
Las proyecciones corresponden a los resultados del relevamiento realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025, y contemplan 44 participantes, entre 32 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras de Argentina, detalla el informe de la entidad que preside Santiago Bausili.
En el último relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,3% para diciembre, lo que representó una de suba de 0,2 puntos respecto del relevamiento previo. Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,4% mensual para diciembre (+0,1 punto porcentual con relación al REM anterior).
Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para diciembre en 2,3% (+0,3 punto respecto del relevamiento previo). El Top 10 estimó una inflación núcleo también de 2,3% mensual para diciembre (+0,1 puntos respecto del REM anterior). Para este mes se proyecta una inflación nivel general de 2% hasta alcanzar una tasa del 1,5% hacia junio próximo.
La inflación de 2025 cerró con una desaceleración significativa del nivel general, ubicándose en torno al 31,1% interanual, con una inflación de diciembre que confirmó la continuidad del proceso de desaceleración observado a lo largo del año, indica el reporte de la Fundación Libertad y Progreso. Este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica, en línea con la política monetaria implementada. Si bien se registraron subas heterogéneas entre rubros, el aumento de precios no fue generalizado y varios componentes relevantes de la canasta crecieron por debajo del promedio, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA. Al analizar la incidencia y la dinámica interna de los rubros, la fundación observa que el impacto inflacionario estuvo concentrado en un conjunto acotado de categorías, mientras que una amplia porción de los bienes básicos y de consumo masivo -especialmente relevantes para los hogares de menores ingresos- mostró aumentos inferiores al nivel general, moderando el efecto sobre el poder adquisitivo. “En paralelo, la inflación de diciembre convivió con señales claras de recuperación del consumo, en particular en bienes durables, que comenzaron a recomponerse de manera sostenida tras la contracción registrada en 2024”, destaca el informe.
Respecto del dólar, el REM señala que la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1.484,30 por dólar para el promedio de este mes. Para diciembre, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $ 1.753 por dólar, lo que arroja una variación interanual esperada de 21%.