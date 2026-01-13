Secciones
La inflación fue de 31,5% en 2025 y marcó el nivel más bajo en ocho años

Según informó el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,8% en diciembre.

La inflación de diciembre fue de 2,8% y acumuló 31,5% en 2025, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato marca el nivel más bajo de los últimos ocho años y confirma una tendencia descendente en la evolución de los precios.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró el mes pasado una leve aceleración, impulsada por factores estacionales. A pesar de la baja interanual, el indicador aún no logra perforar el umbral del 2%, en un contexto marcado por la recomposición de precios relativos en rubros clave como Energía, Transporte, Servicios y Regulados.

En ese sentido, el informe oficial del organismo detalló que “la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, lo que refleja el impacto desigual del ajuste de precios en los distintos sectores del consumo.

Por otra parte, las dos categorías que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

La inflación experimentó una reducción de 86,3 puntos porcentuales respecto a los 117,8% que se había registrado en 2024. El Presupuesto 2026 contempla un IPC de 10,1% para el año corriente, aunque las mediciones privadas estiman el doble.

