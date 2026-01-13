La inflación fue de 31,5% en 2025 y marcó el nivel más bajo en ocho años

La inflación de diciembre fue de 2,8% y acumuló 31,5% en 2025, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato marca el nivel más bajo de los últimos ocho años y confirma una tendencia descendente en la evolución de los precios.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró el mes pasado una leve aceleración, impulsada por factores estacionales. A pesar de la baja interanual, el indicador aún no logra perforar el umbral del 2%, en un contexto marcado por la recomposición de precios relativos en rubros clave como Energía, Transporte, Servicios y Regulados.
En ese sentido, el informe oficial del organismo detalló que “la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, lo que refleja el impacto desigual del ajuste de precios en los distintos sectores del consumo.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 13, 2026
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,8% en diciembre de 2025 respecto de noviembre y acumularon un alza de 31,5% en el aÃ±o https://t.co/zM4kjS5o59 pic.twitter.com/IWCaeaSEsf
Por otra parte, las dos categorías que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).
La inflación experimentó una reducción de 86,3 puntos porcentuales respecto a los 117,8% que se había registrado en 2024. El Presupuesto 2026 contempla un IPC de 10,1% para el año corriente, aunque las mediciones privadas estiman el doble.