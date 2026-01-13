El Gobierno de Javier Milei destacó el dato de inflación de 2025: “Un logro extraordinario”

En esa línea, anticipó que el Ministerio de Economía mantendrá el rumbo adoptado. “El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, afirmó.