El Gobierno de Javier Milei destacó el dato de inflación de 2025: “Un logro extraordinario”

El Indec informó que el IPC arrojó un 2,8% en diciembre y un acumulado anual de 31,5%.

Luis Caputo, ministro de Economía nacional, y Javier Milei. Luis Caputo, ministro de Economía nacional, y Javier Milei.
Hace 18 Min

El Gobierno nacional celebró este martes el último dato de inflación de 2025, que arrojó un 2,8% en diciembre y un acumulado anual de 31,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Economía, Luis Caputo resaltó el resultado y lo calificó como “un logro extraordinario”. En ese sentido, subrayó que la desaceleración inflacionaria fue posible gracias al “programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA”.

“2025: la inflación más baja de los últimos ocho años. La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%. De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos ocho años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo”, destacó.

Agregó que el resultado se dio en un contexto complejo para la economía. “Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2”, sostuvo.

En esa línea, anticipó que el Ministerio de Economía mantendrá el rumbo adoptado. “El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, afirmó.

La reacción de Adorni y Milei 

Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, recordó el escenario inflacionario previo al cambio de gobierno. “Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”, señaló.

En este contexto, el presidente Javier Milei también se sumó a los elogios hacia el titular del Palacio de Hacienda y volvió a destacar su gestión. “Toto, el más grande”, remarcó.

Temas República ArgentinaInflaciónLuis CaputoJavier MileiManuel AdorniInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
