El Gobierno de Javier Milei destacó el dato de inflación de 2025: “Un logro extraordinario”

El Gobierno nacional celebró este martes el último dato de inflación de 2025, que arrojó un 2,8% en diciembre y un acumulado anual de 31,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Economía, Luis Caputo resaltó el resultado y lo calificó como “un logro extraordinario”. En ese sentido, subrayó que la desaceleración inflacionaria fue posible gracias al “programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA”.
“2025: la inflación más baja de los últimos ocho años. La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%. De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos ocho años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo”, destacó.
Agregó que el resultado se dio en un contexto complejo para la economía. “Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2”, sostuvo.
2025: LA INFLACIÃN MÃS BAJA DE LOS ÃLTIMOS 8 AÃOS— totocaputo (@LuisCaputoAR) January 13, 2026
La inflaciÃ³n de diciembre arrojÃ³ una variaciÃ³n mensual de 2,8% y una variaciÃ³n interanual de 31.5%.
De esta manera, el aÃ±o 2025 concluye con la inflaciÃ³n mÃ¡s baja de los Ãºltimos 8 aÃ±os, tanto en su mediciÃ³n a nivel general, comoâ¦
En esa línea, anticipó que el Ministerio de Economía mantendrá el rumbo adoptado. “El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, afirmó.
La reacción de Adorni y Milei
Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, recordó el escenario inflacionario previo al cambio de gobierno. “Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer”, señaló.
La inflaciÃ³n del 2025 fue de 31,5%, la mÃ¡s baja de los Ãºltimos 8 aÃ±os.— Manuel Adorni (@madorni) January 13, 2026
Cuando asumimos la inflaciÃ³n del 2023 habÃa sido del 211,4%, la mÃ¡s alta del mundo.
Esto no es ni mÃ¡s ni menos que el resultado de haber hecho lo que habÃa que hacer.
Fin.
En este contexto, el presidente Javier Milei también se sumó a los elogios hacia el titular del Palacio de Hacienda y volvió a destacar su gestión. “Toto, el más grande”, remarcó.
TOTO, EL MÃS GRANDE.— Javier Milei (@JMilei) January 13, 2026
Fin.
Cc: @LuisCaputoAR https://t.co/bBghLFTPSB