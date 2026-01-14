En diciembre, el transporte motorizó la inflación tucumana

La inflación de diciembre dejó varias marcas preocupantes para la evolución de los precios de los próximos meses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Tucumán volvió a mostrar una aceleración, del 2,9%, en un efecto similar a lo que pasó a nivel nacional (2,8%). El informe elaborado por la Dirección de Estadística de la Provincia muestra que el rubro Transporte fue el de mayor variación en el último mes de 2025, con un incremento general del 13,4%. Dentro de esta división se resalta el aumento de precios el transporte urbano (31,58%), interurbano (29,87%) y larga distancia como Ómnibus a Buenos Aires (15,47%), a Córdoba (16,7%) y a Mar del Plata (8,86%), entre otros, indica el reporte del organismo que dirige Pedro Rollán.