En diciembre, el transporte motorizó la inflación tucumana

El IPC provincial de 2025 fue el más bajo en ocho años, como en el país.

INCREMENTO EN EL BOLETO. La suba en el transporte de pasajeros impactó en el IPC provincial de diciembre.
La inflación de diciembre dejó varias marcas preocupantes para la evolución de los precios de los próximos meses. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Tucumán volvió a mostrar una aceleración, del 2,9%, en un efecto similar a lo que pasó a nivel nacional (2,8%). El informe elaborado por la Dirección de Estadística de la Provincia muestra que el rubro Transporte fue el de mayor variación en el último mes de 2025, con un incremento general del 13,4%. Dentro de esta división se resalta el aumento de precios el transporte urbano (31,58%), interurbano (29,87%) y larga distancia como Ómnibus a Buenos Aires (15,47%), a Córdoba (16,7%) y a Mar del Plata (8,86%), entre otros, indica el reporte del organismo que dirige Pedro Rollán.

El otro dato importante sobre la variación de precios de diciembre respecto de noviembre fue la variación promedio del 4% en Alimentos y bebidas no alcohólicas. En este rubro, se resalta el incremento de los cortes de carnes en general como Nalga (9,4%), Carnaza común (6,5%), Lomo (9,1%), Carne picada especial (9,3%), Bife angosto (9,56%), Pollo entero (6,39%), Asado (8,87%) y Paleta (9,47%). Este comportamiento tiene una alta incidencia a la hora de calcular las tasas de indigencia, con la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), y en la de pobreza, para estimar la Canasta Básica Total (CBT), que marca el límite de ingresos para no caer en ese flagelo.

De hecho, el Indec difundió que la CBT para una familia tipo alcanzó los $ 1.308.713 mensuales en el Gran Buenos Aires. En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se ubicó en $ 589.510. El reporte de Tucumán, a su vez, será difundido en el transcurso de la jornada.

Ambas canastas registraron variaciones superiores a la inflación de diciembre (4,1%). En tanto, el incremento acumulado fue del 31,2% en la CBA y del 27,7% en la CBT.

El tercer dato llamativo es la desinflación en la Categoría de “Comunicación”, con una disminución de 2,6% en promedio. Las principales bajas se observan en Servicios de telefonía celular (6,1%), en Equipo para telefonía celular (0%) y smartphone (2,4%), entre otros.

La medición de diciembre, a la vez, también delineará el valor del dólar y de los aumentos en las jubilaciones a partir de febrero. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró un 2,84% de inflación, cifra que se trasladará como incremento a todas las prestaciones pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se prevé que el organismo ajuste los haberes jubilatorios y las asignaciones sociales en ese mismo porcentaje a partir del mes próximo.

Promedio nacional

En el comportamiento de los precios durante el año pasado, se destaca que en Tucumán fue más bajo que el promedio nacional: 30,4% versus 31,5%. El dato concreto de la inflación de 2025 es que fue la más baja de los últimos ocho años en ambos casos, quedando como menor la de 24,8% registrada en 2017.

Resulta interesante evaluar cómo estuvieron los precios relativos al final de cada uno de los últimos años, principalmente la de servicios regulados por el Estado.

El componente integrado por alquileres y servicios públicos de energía registró su precio relativo mínimo en diciembre de 2023, cayendo prácticamente a la mitad en relación a diciembre de 2017, observa el economista Nadin Argañaraz. En los últimos dos años subió un 72%, llegando a 83,7 contra 48,6% de diciembre de 2023. “Es decir que todavía está un 17% debajo de diciembre de 2017, teniendo que subir un 19% para igual ese nivel. Es enorme el cambio de estos dos últimos años”, detalla el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Las comunicaciones tuvieron un comportamiento similar. En diciembre de 2023 registraron su precio relativo mínimo, un 37% menor al de diciembre de 2017. Entre 2023 y 2025 subió un 35%, estando aún un 15% por debajo de diciembre de 2017.

El precio relativo que más aumentó en los últimos dos años es el de restaurantes y hoteles. Hoy es un 25% más caro relativamente que en 2017.

En el otro extremo, las bebidas alcohólicas son lo que más se abarató relativamente en los últimos 8 años. Hoy es un 25% más barato relativamente su consumo que en 2017.

“Se ha dado una reversión de precios relativos en los dos últimos dos años, observándose subas de alquileres y servicios públicos de energía inclusive durante los últimos seis meses, cuando la tasa de inflación tuvo una tendencia ascendente”, explica el economista. Habrá que ver cómo continúa el proceso durante este 2026, en el que se espera un nuevo descenso de la tasa de inflación anual. Todavía restan cambios relativos, dada la comparación con 2017.

Entre los analistas privados hay consenso de que el Índice de Precios al Consumidor del primer mes será superior al 2% y que la tendencia a la baja puede llegar a observarse a partir de abril, según el consenso de los participantes del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central.

