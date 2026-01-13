Inflación en Argentina: cuáles fueron los rubros que más aumentaron durante 2025

Qué sectores lideraron las subas en 2025, según el Indec

El informe del Indec también incluyó el análisis interanual por rubros. En ese sentido, Educación encabezó las subas de 2025, con un incremento del 52,3%. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con un alza del 42,2% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que el tercer puesto fue para Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 41,6%.