Inflación en Argentina: cuáles fueron los rubros que más aumentaron durante 2025

Con el dato de diciembre, el índice anual alcanzó su nivel más bajo desde 2017, aunque algunos sectores superaron ampliamente el promedio.

Inflación en Argentina: cuáles fueron los rubros que más aumentaron durante 2025
Hace 2 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este martes el dato de inflación correspondiente a diciembre, que se ubicó en el 2,8%. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en todo el año un incremento del 31,5%, el nivel más bajo en ocho años. 

En el último mes del año, el rubro Transporte fue el que más aumentó, con una suba del 4%. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,4%; Comunicación, con un 3,3%; Restaurantes y hoteles, con un 3,2%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 3,1%.

La inflación fue de 31,5% en 2025 y marcó el nivel más bajo en ocho años

La inflación fue de 31,5% en 2025 y marcó el nivel más bajo en ocho años

En contraste, siete divisiones se ubicaron por debajo del nivel general de inflación. Se trata de Bebidas alcohólicas y tabaco (2,8%); Bienes y servicios varios (2,6%); Recreación y cultura (2,5%); Salud (2,1%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (2%); Prendas de vestir y calzado (1,1%); y Educación (0,4%).

Qué sectores lideraron las subas en 2025, según el Indec 

El informe del Indec también incluyó el análisis interanual por rubros. En ese sentido, Educación encabezó las subas de 2025, con un incremento del 52,3%. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con un alza del 42,2% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que el tercer puesto fue para Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 41,6%.

Por encima del promedio anual general del 31,5% también se ubicaron Comunicación (35%), Bienes y servicios varios (32,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (32,2%) y Transporte (32%). 

El Gobierno de Javier Milei destacó el dato de inflación de 2025: “Un logro extraordinario”

El Gobierno de Javier Milei destacó el dato de inflación de 2025: “Un logro extraordinario”

En cambio, quedaron por debajo de la inflación acumulada en 2025 los rubros Recreación y cultura (30,5%), Salud (28,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (25,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (19,3%) y Prendas de vestir y calzado (15,3%).

